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"الداخلية" تداهم أوكار الجريمة وتضبط خارجين عن القانون وسلاح

السبت، 24 نوفمبر 2018 02:28 م
"الداخلية" تداهم أوكار الجريمة وتضبط خارجين عن القانون وسلاح سلاح ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني
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وجهت مديريات أمن " أسوان، الأقصر، الوادى الجديد، المنيا، الفيوم " والإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية حملات أمنية وانضباطية مكبرة لمواجهة كافة صور الخروج على القانون، وتحقيق الانضباط، وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة.

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإعادة الانضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال

 

وقامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن ( أسوان، الأقصر، الوادى الجديد، المنيا، الفيوم، والإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة ) بشن حملات أمنية وانضباطية.

 

ووجهت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة حملات أمنية مكبرة بمدن (القاهرة الجديدة، العبور، بدر، الشروق، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، العاشر من رمضان، دمياط الجديدة، برج العرب الجديدة، السادات، المنيا الجديدة، بنى سويف الجديدة، النوبارية الجديدة، سوهاج الجديدة ) لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية - بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وضبط المتعدين على المال العام أسفرت تلك الجهود عن ضبط وإزالة (439) مخالفة إدارية متنوعة.

 

وشنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان - حملة أمنية مكبرة، تمكنت خلالها من ضبط ( 3 قطع سلاح نارى، 3 قضايا مخدرات، 25 قضية تموين، 577 مخالفة مرورية متنوعة، 173 مخالفة إشغال بالطريق العام، تنفيذ 708 حكم قضائى متنوع".

 

ووجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر - حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة القرنة، وتمكنت خلالها من ضبط ( قضية مخدرات، 3 قضايا تموينية متنوعة، 65 مخالفة إشغال بالطريق العام، تنفيذ 133 حكم قضائى متنوع، 188 مخالفة مرورية متنوعة ".


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حملات امنية

الداخلية

الامن العام

سلاح

مخدرات




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