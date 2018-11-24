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الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بمخزن شركة كيماويات بالبحيرة

السبت، 24 نوفمبر 2018 10:46 ص
الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بمخزن شركة كيماويات بالبحيرة حماية مدنية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق شب فى مخازن إحدى شركات الكيماويات بالطريق الصحراوى بالبحيرة. 

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة غرب النوباريه بنشوب حريق داخل شركة إسمارت جل  للكيماويات والكائنه بالكيلو 73 بالطريق الصحراوي اتجاه القاهره دائرة المركز .

انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية، وتبين نشوب الحريق بمخزن داخل الشركه المشار إليها، وبداخله كمية من العبوات البلاستيكية معبأ بها مخصبات زراعية وتم السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات.

بسؤال مستأجر الشركه المذكور قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى بالوصلات الكهربائية داخل المخزن، وأضاف باحتراق بعض الأدوات والمعدات والعبوات المعبأة بالمخصبات الزراعية، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

 

 
 
 

 


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