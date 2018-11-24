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الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يحرر مناطق استراتيجية فى صعدة.. فيديو

السبت، 24 نوفمبر 2018 09:54 م
الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يحرر مناطق استراتيجية فى صعدة.. فيديو الجيش اليمنى
كتبت إيمان حنا
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تمكنت  قوات الجيش اليمنى مدعومة بتحالف دعم الشرعية، اليوم ، من تحرير مناطق استراتيجية فى مديرية الظاهر جنوبي غرب محافظة صعدة، وتواصل التقدم نحو مديرية حيدان، وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف المليشيات، طبقا لبيان المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية.
 
 
وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش الوطني استكملت اليوم تحرير سوق ومدينة الملاحيظ ومثلث مران، وكذا تحرير مبنى المجمع الحكومي وإدارة الأمن في إطار عملية عسكرية واسعة لاستكمال تحرير مديرية الظاهر بالكامل.
 
 
وأضاف المصدر "بعد مواصلة التقدمات في الجهة الشرقية لمديرية الملاحيظ تمكنت قواتنا المسلحة من تحرير عقبة تراني وخلفها مصنع الكسارة أما في الجهة الشمالية للجبهة تم السيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية ومنها تبه القيادة وتبه الوصاغي وغيرها من المواقع التي كانت تمثل أهم تحصينات مليشيات الحوثي الانقلابية.
 
 
وأكد أنه بهذه الانتصارات تكون قوات الجيش الوطني قد استكملت تحرير مديرية الظاهر بالكامل وأن المعارك مستمرة حتى عقبه مران حيث يستعد أبطال الجيش الوطني لدخول مديريه حيدان لتطهيرها من مليشيات الحوثي الانقلابية.
 
 
ولفت المصدر إلى أن "مثلث الملاحيظ" هو الخط الذي يربط بين اليمن والمملكة العربية السعودية من خلال (من حرض التابعة لمحافظة حجة ومنطقه مران من جهة ومنطقه مديرية شدا ومديرية رازح وصولاً إلى المملكة).
 

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