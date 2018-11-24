الجيش البريطانى: روسيا تشكل تهديدا للأمن القومى أكثر من القاعدة وداعش

كتبت رباب فتحى

حذر الجنرال مارك كارلتون سميث الرئيس الجديد لأركان الجيش البريطاني من أن روسيا تشكل "بلا منازع" تهديدًا أكبر بكثير للأمن القومي للمملكة المتحدة من الجماعات الإرهابية مثل القاعدة وداعش.

وأكد رئيس أركان الجيش البريطاني، الذى تولى منصبه فى يونيو الماضى، أن المملكة المتحدة لا يمكن أن تكون راضية عن التهديد الذي تشكله روسيا "أو تركها بلا منازع".

وقال قائد القوات الجوية السوفيتي السابق إن روسيا أوضحت استعدادها لاستخدام القوة لتوسيع مصالحها ، بينما كانت "منهجية" أيضًا في جهودها لاستغلال الفضاء السيبراني والساحات العسكرية تحت سطح البحر.

وقال لصحيفة ديلي تليجراف: "يسعى الروس إلى استغلال الضعف أينما اكتشفوه".

وقال: "إن روسيا اليوم بلا منازع تمثل تهديدًا أكبر بكثير لأمننا القومي من تهديد الجماعات المتطرفة مثل القاعدة وداعش".

واعتبر أنه مع تراجع تهديد الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط بفضل سنوات من العمل العسكري الدولي المتضافر، تبرز الحاجة لتحول التركيز إلى روسيا ،على حد قوله.

وحذر كارلتون-سميث من أنه "لا يمكن أن نكون راضين عن التهديد الذي تمثله روسيا أو نتركه بلا منازع".

وكانت روسيا موضوع إدانة دولية لضمها شبه جزيرة القرم واستمرار تورطها في النزاع في أوكرانيا ومسئوليتها عن إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية MH17.

كما تم اتهام الكرملين بالعدوان في الفضاء السيبراني ، بما في ذلك التدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2016 والهجمات على عدد من المصالح الغربية.

وكانت العلاقات بين لندن وموسكو تدهورت بشكل كبير إثر اتهام روسيا بالتورط فى محاولة اغتيال جاسوس روسى سابق وابنته فى سالزبورى.