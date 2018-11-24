video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 24 نوفمبر 2018 12:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الجيش البريطانى: روسيا تشكل تهديدا للأمن القومى أكثر من القاعدة وداعش

السبت، 24 نوفمبر 2018 12:05 م
الجيش البريطانى: روسيا تشكل تهديدا للأمن القومى أكثر من القاعدة وداعش الجنرال البريطانى مارك كارلتون سميث
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
 
 
حذر الجنرال مارك كارلتون سميث الرئيس الجديد لأركان الجيش البريطاني من أن روسيا تشكل "بلا منازع" تهديدًا أكبر بكثير للأمن القومي للمملكة المتحدة من الجماعات الإرهابية مثل القاعدة وداعش.
 
وأكد رئيس أركان الجيش البريطاني، الذى تولى منصبه فى يونيو الماضى، أن المملكة المتحدة لا يمكن أن تكون راضية عن التهديد الذي تشكله روسيا "أو تركها بلا منازع".
 
وقال قائد القوات الجوية السوفيتي السابق إن روسيا أوضحت استعدادها لاستخدام القوة لتوسيع مصالحها ، بينما كانت "منهجية" أيضًا في جهودها لاستغلال الفضاء السيبراني والساحات العسكرية تحت سطح البحر.
 
وقال لصحيفة ديلي تليجراف: "يسعى الروس إلى استغلال الضعف أينما اكتشفوه".
 
وقال: "إن روسيا اليوم بلا منازع تمثل تهديدًا أكبر بكثير لأمننا القومي من تهديد الجماعات المتطرفة مثل القاعدة وداعش".
 
واعتبر أنه مع تراجع تهديد الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط بفضل سنوات من العمل العسكري الدولي المتضافر، تبرز الحاجة لتحول التركيز إلى روسيا ،على حد قوله. 
 
وحذر كارلتون-سميث من أنه "لا يمكن أن نكون راضين عن التهديد الذي تمثله روسيا أو نتركه بلا منازع".
 
وكانت روسيا موضوع إدانة دولية لضمها شبه جزيرة القرم واستمرار تورطها في النزاع في أوكرانيا ومسئوليتها عن إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية MH17.
 
كما تم اتهام الكرملين بالعدوان في الفضاء السيبراني ، بما في ذلك التدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2016 والهجمات على عدد من المصالح الغربية.
وكانت العلاقات بين لندن وموسكو تدهورت بشكل كبير إثر اتهام روسيا بالتورط فى محاولة اغتيال جاسوس روسى سابق وابنته فى سالزبورى. 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التحالف الدولى يشن غارات على مواقع داعش فى جبال حمرين شمال العراق

داعش تعلن مسئوليتها عن هجمات بغرب أفريقيا من 16 إلى 22 نوفمبر نوفمبر الماضى

داعش

القاعدة

الجيش البريطانى

مارك كارلتون سميث

اخبار العالم

روسيا




لا تفوتك
الإخوانى المنشق عماد أبو هاشم يكشف أسرارًا جديدة حول تهديداته بالقتل

الإخوانى المنشق عماد أبو هاشم يكشف أسرارًا جديدة حول تهديداته بالقتل

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

نجل الشهيد ساطع النعمانى: "بابا مات بطل.. وقرر مواجهة الإرهابيين بنفسه ومهربش"

نجل الشهيد ساطع النعمانى: "بابا مات بطل.. وقرر مواجهة الإرهابيين بنفسه ومهربش"

متعب: الحكم المغربى "شتم" عاشور وقال له أنا مش الحكم الجزائرى فى مباراة الترجى

متعب: الحكم المغربى "شتم" عاشور وقال له أنا مش الحكم الجزائرى فى مباراة الترجى

أجهزة "الرى" تعلن استعداداتها للشتاء.. غرفة عمليات متصلة بجميع المحافظات

أجهزة "الرى" تعلن استعداداتها للشتاء.. غرفة عمليات متصلة بجميع المحافظات

صور.. متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل جولة السيسي بالإسماعيلية والعاصمة الإدارية

صور.. متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل جولة السيسي بالإسماعيلية والعاصمة الإدارية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة