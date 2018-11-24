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الجيش الأمريكى يعلن مقتل أحد جنوده فى أفغانستان

السبت، 24 نوفمبر 2018 09:41 ص
الجيش الأمريكى يعلن مقتل أحد جنوده فى أفغانستان قوات امريكية فى افغانستان
أ ش أ
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أعلن الجيش الأمريكي، اليوم السبت، في بيان مقتضب، مقتل أحد جنوده في أفغانستان.

ولم يشر البيان الذي أذاعته شبكة الأخبار الأمريكية (إيه بي سي) بتفاصيل حول هوية الجندي أو الزمان والمكان المحددين لمقتله.

يذكر أن القوات الأمريكية والقوات التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أنهت بشكل رسمي مهمتها القتالية في أفغانستان في عام 2014، إلا أنهما ما زالا يقدمان دعما حيويا لقوات الأمن الأفغانية التي تناضل في السنوات الأخيرة لمحاربة حركة طالبان والفرع التابع لتنظيم داعش الإرهابي، ويتواجد حاليا نحو 15 ألف جندي أمريكي في أفغانستان.

 


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