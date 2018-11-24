video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 24 نوفمبر 2018 01:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم العالى تستعرض تقريرا حول الملتقى العلمى بين "تيودور بلهارس" وقصر العينى

السبت، 24 نوفمبر 2018 11:22 ص
التعليم العالى تستعرض تقريرا حول الملتقى العلمى بين "تيودور بلهارس" وقصر العينى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب وائل ربيعى
إضافة تعليق
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من الدكتورة وفاء قنديل رئيس معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورئيس مجلس الإدارة حول تنظيم لقاء علمى مشترك بين قسمى جراحة المسالك البولية بالمعهد وقسم علاج الأورام بقصر العينى.
 
وأشار التقرير إلى أنه على هامش اللقاء العلمى تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين؛ بهدف علاج مرضى أورام الجهاز البولي بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، بحضور لفيف من أساتذة وأعضاء قسم جراحة المسالك البولية وأساتذة الباثولوجى والأشعة التداخلية بمعهد تيودور بلهارس، ونخبة من أساتذة قسم علاج الأورام بقصر العيني.
 
وأكد الدكتور ممدوح رشدي رئيس قسم جراحة المسالك بمعهد تيودور بلهارس، على أهمية التعاون بين الجانبين؛ بهدف تقديم أفضل خدمة علاجية للمرضى والوصول لأعلى نسب شفاء، موضحا أن اللقاء العلمى ناقش كيفية تشخيص وعلاج أورام المثانة وأورام الكلى، ودور استخدام العلاج الكيماوي في علاج سرطان المثانة، وأهمية دور المعامل ودلالات الأورام في تحديد استجابة المرضى لطريقة العلاج.
 
وقع البروتوكول عن معهد تيودور بلهارس الدكتور ممدوح رشدي، وعن قصر العينى الدكتورعماد حمادة رئيس قسم علاج الأورام.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعليم العالى: تفعيل بروتوكول التعاون مع "القومى لشئون الإعاقة"

وزير التعليم العالى الأسبق: ارتفاع معدلات الإصابة بالأورام لـ150 حالة لكل 100 ألف نسمة.. حسين خالد يؤكد: عودة رصد معدلات الإصابة بالمرض فى 5 محافظات.. والتأمين الصحى الجديد يوفر العلاج لآلاف المرضى

معهد تيودور بلهارس

التعليم العالى

القصر العينى




لا تفوتك
الإخوانى المنشق عماد أبو هاشم يكشف أسرارًا جديدة حول تهديداته بالقتل

الإخوانى المنشق عماد أبو هاشم يكشف أسرارًا جديدة حول تهديداته بالقتل

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

نجل الشهيد ساطع النعمانى: "بابا مات بطل.. وقرر مواجهة الإرهابيين بنفسه ومهربش"

نجل الشهيد ساطع النعمانى: "بابا مات بطل.. وقرر مواجهة الإرهابيين بنفسه ومهربش"

متعب: الحكم المغربى "شتم" عاشور وقال له أنا مش الحكم الجزائرى فى مباراة الترجى

متعب: الحكم المغربى "شتم" عاشور وقال له أنا مش الحكم الجزائرى فى مباراة الترجى

أجهزة "الرى" تعلن استعداداتها للشتاء.. غرفة عمليات متصلة بجميع المحافظات

أجهزة "الرى" تعلن استعداداتها للشتاء.. غرفة عمليات متصلة بجميع المحافظات

صور.. متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل جولة السيسي بالإسماعيلية والعاصمة الإدارية

صور.. متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل جولة السيسي بالإسماعيلية والعاصمة الإدارية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة