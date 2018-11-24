البيئة: مركز زوار رأس محمد يقدم خدمات عالمية وجاهز لاستقبال زوار المحمية

كتبت آية دعبس

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أعمال التطوير بمحمية رأس محمد، ترافقها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ورنده أبو الحسن مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر والسيد مارك زيمسكي، منسق وكبير متخصصي التنوع البيولوجى بمرفق البيئة العالمي بالإضافة إلى عدد من وزراء البيئة من المنطقة العربية.

وتجول الوفد فى المعرض والمسارات الجديدة، وشاهد التطورات والعلامات التفسيرية التي تم الإنتهاء منها في المحمية، علاوة على ذلك، تم تصميم كافتيريا صديقة للبيئة لخدمه زوار المحمية.

كما شملت الزيارة تفقد منطقة أشجار المنجروف والشق الزلزالى والمدخل الحجرى للمحمية، وعدد من المواقع بالمحمية مع شرح لأهمية كل موقع ومكوناته .

ونفذت الوزارة أعمال تطوير محمية رأس محمد من خلال مشروع التمويل الذاتي للمناطق المحمية في مصر بوزارة البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمي وهيئة محميات سيناء، ويهدف التطوير إلى توفير خدمات جديدة في المحمية لكي يتمكن الزوار من التمتع بجمالها مع الحفاظ على مواردها الطبيعية الفريدة.

جدير بالذكر أن أعمال التطوير شملت مركزًا للزوار يروج للمنطقة المحمية من خلال المواد التعليمية، وتوفير المعلومات اللازمة للزوار ليتم توضيح مرافق المحمية، والمناطق الطبيعية ذات الأهمية الخاصة وكيفية الوصول إلى مواقع الغوص وشروط استخدام المعسكرات.