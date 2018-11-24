الاستبعاد جزاء مشاجرة مديرة ووكيل مدرسة بكفر الشيخ

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، استبعاد مديرة مدرسة النور الإعدادى والثانوى "ا.ا.ش " ونقلها إلى مدرسة التربية الفكرية بكفرالشيخ كمعلم فى تخصصها، واستبعاد وكيلتها " أ.م.س" ونقلها إلى مدرسة النور الابتدائى بكفرالشيخ كمعلم فى تخصصها لحين الانتهاء من التحقيقات بالشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم حرصاً على سير العملية التعليمية وذلك لخروجهم عن مقتضيات العمل الوظيفى.

ووصلت بينهم الخلافات لدرجة سب كلا منهما للأخرى وقيام مشاجرة علانية أمام الطلاب وقيام احداهما باستدعاء شرطة النجدة إلى المدرسة، فتم قرار الإستبعاد لحين الانتهاء من التحقيقات، للصالح العام وحفاظاً على انتظام العمل وسير العملية التعليمية.