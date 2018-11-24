الإخوانى المنشق عماد أبو هاشم يكشف أسرارًا جديدة حول تهديداته بالقتل

كتب أحمد عرفة

كشف عماد أبو هاشم، أحد حلفاء الإخوان المنشقين عنهم مؤخرًا، والمقيم فى تركيا، تفاصيل جديدة حول التهديدات التى وصلت إليه من قبل قيادات الإخوان بالقتل، كاشفًا أن هذه التهديدات تأتى ضمن محاولات من الجماعة لإجباره على الرجوع من جديد إلى تحالف دعم الإخوان.

وقال عماد أبو هاشم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، من تركيا، إنه كان هناك محاولات خلال الفترة الماضية من قبل الإخوان لإقناعه بالرجوع إلى تحالف دعم الإخوان من جديد، إلا أنه رفض كل الضغوط التى جرت ممارساتها ضده خلال الفترة الماضية، وأصر على استمرار فضح التنظيم.

وأشار عماد أبو هاشم، إلى أن التهديدات التى وصلت له من الإخوان بالاغتيال جاءت عبر مكالمات ورسائل على مواقع التواصل الاجتماعى، وتعليقات عبر صفحات على "فيس بوك"، وهو ما يؤكد أن الجماعة تسعى للانتقام منه نتيجة الاستمرار فى فضح التنظيم وكشف مؤامراته، وفضح لجوئه إلى العنف والإرهاب.