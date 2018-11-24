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اعتقال زعيم حزب دينى فى باكستان بعد أيام من تظاهرات لأنصاره

السبت، 24 نوفمبر 2018 04:30 ص
اعتقال زعيم حزب دينى فى باكستان بعد أيام من تظاهرات لأنصاره عناصر من الجيش الباكستانى
إسلام آباد /أ ش أ/
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أعلن وزير الإعلام الباكستانى فؤاد تشودرى، مساء الجمعة، اعتقال الشرطة زعيم حزب "حركة لبيك" الإسلامى خادم حسين رضوى فى مدينة لاهور غربى البلاد.

وقال تشودرى - فى تصريحات نقلتها صحيفة "دون" الباكستانية على موقعها الإلكترونى - "اصطحبت الشرطة خادم حسين رضوى إلى الحجز الوقائي، قبل أن يتم نقله إلى دار للضيافة".

ولفت إلى أن "هذا الإجراء سببه رفض الحزب سحب دعواته للخروج فى تظاهرات يوم 25 نوفمبر الجاري، إذ جاء الاعتقال من أجل حماية الحياة العامة والممتلكات والنظام"، لافتا إلى أن الحكومة "بذلت كل ما فى وسعها" لإقناع الحزب بعدم الدعوة للاحتجاجات، "لكنه رفض كل العروض وبدأ فى إثارة العنف".

وأتى اعتقال رئيس الحزب بعد أيام من تظاهرات تخللها أعمال عنف احتجاجا على قرار المحكمة العليا فى 31 اكتوبر الماضى ببراءة امرأة مسيحية من تهمة ازدراء الإسلام، علما بأن محكمة كانت قضت بإعدامها فى العام 2010.

 


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