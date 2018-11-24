video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 24 نوفمبر 2018 05:29 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اسعار النفط اليوم السبت 24-11-2018..أدنى سعر للبرميل منذ أكتوبر

السبت، 24 نوفمبر 2018 05:08 م
اسعار النفط اليوم السبت 24-11-2018..أدنى سعر للبرميل منذ أكتوبر استخراج النفط - ارشيفية
كتب : مصطفى عبد التواب
إضافة تعليق

استقرت اسعار النفط اليوم السبت 24 نوفمبر 2018، على نفس اسعار غلق سوق تداول النفط علميًا أمس الجمعة، حيث سجل خام القياس العالمي مزيج برنت عند تسوية  جلسة التعاملات بالأمس 58.80 دولار للبرميل بعد أن لامست فى وقت سابق من الجلسة 58.41 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر الماضى، وسجل  خام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط عند تسوية الجلسة 50.42 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 50.53 دولار وهو أيضا أضعف مستوى لها منذ أكتوبر.

 

مخاوف من ضعف الطلب فى سوق النفط


وتزايدت مخاوف السوق من ضعف الطلب بعد أن قالت الصين إن صادراتها من البنزين هبطت إلى أدنى مستوى فى أكثر من عام وسط وفرة في المعروض من الوقود في آسيا والعالم.
 

​السعودية قد تخفض انتاجها

وينمو انتاج النفط أيضا بوتيرة سريعة هذا العام وللرد على ضعف الطلب قالت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، يوم الخميس إنها قد تخفض الإمدادات بينما تحث أوبك على خفض انتاجى مشترك قدره 1.4 مليون برميل يوميا.
 

ترامب لا يريد ارتفاع فى اسعار النفط

لكن ترامب أوضح أنه لا يريد لأسعار النفط أن ترتفع، ويعتقد محللون كثيرون أن السعودية تتعرض لضغط من الولايات المتحدة لمقاومة دعوات من أعضاء آخرين في أوبك لخفض انتاج الخام.

محللون: السوق قد يتعافى اذا خفضت أوبك انتاجها

ويقول محللون إنه إذا قررت أوبك خفضا فى الانتاج أثناء اجتماعها الشهر القادم فإن أسعار النفط قد تتعافى.


 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مؤسسة النفط الهندية تعتزم شراء 180 ألف برميل يوميا من نفط إيران

جولدمان ساكس يتوقع تقلب أسعار النفط فى الأسابيع المقبلة

ترامب يوجه الشكر للسعودية بشأن أسعار النفط

النفط

اسعار النفط

اسعار برنت

اخبار الاقتصاد

النفط ينخفض

اخبار البترول




لا تفوتك
‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة