اسعار النفط اليوم السبت 24-11-2018..أدنى سعر للبرميل منذ أكتوبر

كتب : مصطفى عبد التواب

استقرت اسعار النفط اليوم السبت 24 نوفمبر 2018، على نفس اسعار غلق سوق تداول النفط علميًا أمس الجمعة، حيث سجل خام القياس العالمي مزيج برنت عند تسوية جلسة التعاملات بالأمس 58.80 دولار للبرميل بعد أن لامست فى وقت سابق من الجلسة 58.41 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر الماضى، وسجل خام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط عند تسوية الجلسة 50.42 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 50.53 دولار وهو أيضا أضعف مستوى لها منذ أكتوبر.





مخاوف من ضعف الطلب فى سوق النفط



وتزايدت مخاوف السوق من ضعف الطلب بعد أن قالت الصين إن صادراتها من البنزين هبطت إلى أدنى مستوى فى أكثر من عام وسط وفرة في المعروض من الوقود في آسيا والعالم.



​السعودية قد تخفض انتاجها



وينمو انتاج النفط أيضا بوتيرة سريعة هذا العام وللرد على ضعف الطلب قالت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، يوم الخميس إنها قد تخفض الإمدادات بينما تحث أوبك على خفض انتاجى مشترك قدره 1.4 مليون برميل يوميا.



ترامب لا يريد ارتفاع فى اسعار النفط



لكن ترامب أوضح أنه لا يريد لأسعار النفط أن ترتفع، ويعتقد محللون كثيرون أن السعودية تتعرض لضغط من الولايات المتحدة لمقاومة دعوات من أعضاء آخرين في أوبك لخفض انتاج الخام.

محللون: السوق قد يتعافى اذا خفضت أوبك انتاجها



ويقول محللون إنه إذا قررت أوبك خفضا فى الانتاج أثناء اجتماعها الشهر القادم فإن أسعار النفط قد تتعافى.



