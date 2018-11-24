استمرار تجديد حبس 3 من أعضاء الألتراس بأحداث مباراة الأهلى ومونانا الجابونى

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، استمرار تجديد حبس 3 من أعضاء ألتراس أهلاوى، على خلفية التحقيقات فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادى مونانا الجابونى باستاد القاهرة، بتدابير احترازية فى القضية رقم 487 لسنة 2018.

صدر أمر التجديد برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلي مع مونانا الغابوني في الدور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التي حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.