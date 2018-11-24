أمن الجيزة: حاصل على بكالوريوس تجارة وراء سرقة الخزائن بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل، حاصل على بكالوريوس تجارة، لاتهامه بسرقة خزينتين من فرعين لسوبر ماركت بمدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى سرقة سلاح نارى ومشغولات ذهبية من شقة ربة منزل، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط "رضا.س" 47 سنة حاص على بكالوريوس تجارة، فى سرقة خزينة فرع سوبر ماركت بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، ، والإستيلاء على مبلغ 38600 جنيه، باستخدام كسر الخزينة بواسطة، اسطوانات أكسجين، وأدوات أخرى، بالإضافة إلى سرقة خزينة فرع أخر للسوبر ماركت بدائرة قسم شرطة ثانى أكتوبر، والاستيلاء على مبلغ 33 ألف جنيه.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته طبنجة و50 طلقة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعتين باستخدام الأدوات المعثور عليها بمحل الواقعة الأولى، وبتطوير مناقشته اعترف بسرقة السلاح المضبوط بحوزته، ومشغولات ذهبية من شقة ربة منزل بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

كما أرشد المتهم عن مبلغ مالى 31,500 جنيه، بمسكنه من المبلغ المستولى عليه فى الواقعة الأولى، وإنفاقه باقى المبالغ على متطلباته الشخصية، وشراء مشغولات ذهبية لزوجته (أرشد عنها، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق.