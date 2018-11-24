video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 24 نوفمبر 2018 03:24 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أمن الجيزة: حاصل على بكالوريوس تجارة وراء سرقة الخزائن بمدينة 6 أكتوبر

السبت، 24 نوفمبر 2018 02:47 م
أمن الجيزة: حاصل على بكالوريوس تجارة وراء سرقة الخزائن بمدينة 6 أكتوبر سرقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل، حاصل على بكالوريوس تجارة، لاتهامه بسرقة خزينتين من فرعين لسوبر ماركت بمدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى سرقة سلاح نارى ومشغولات ذهبية من شقة ربة منزل، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط "رضا.س" 47 سنة حاص على بكالوريوس تجارة، فى سرقة خزينة فرع سوبر ماركت بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر،  ، والإستيلاء على مبلغ 38600 جنيه، باستخدام كسر الخزينة بواسطة، اسطوانات أكسجين، وأدوات أخرى، بالإضافة إلى سرقة خزينة فرع أخر للسوبر ماركت بدائرة قسم شرطة ثانى أكتوبر، والاستيلاء على مبلغ 33 ألف جنيه.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته طبنجة و50 طلقة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعتين باستخدام الأدوات المعثور عليها بمحل الواقعة الأولى، وبتطوير مناقشته اعترف بسرقة السلاح المضبوط بحوزته، ومشغولات ذهبية من شقة ربة منزل بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

كما  أرشد المتهم عن مبلغ مالى 31,500 جنيه، بمسكنه من المبلغ المستولى عليه فى الواقعة الأولى، وإنفاقه باقى المبالغ على متطلباته الشخصية، وشراء مشغولات ذهبية لزوجته (أرشد عنها، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط عاطلين يسرقان الشقق السكنية وضبط 9 قطع سلاح نارى خلال حملة أمنية بقنا

سرقة سوبر ماركت

سرقة خزينة

مدينة 6 اكتوبر

امن الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة