8 محافظات تشارك في فعاليات وأنشطة برنامج "أبطال المجتمع" بالمنيا

استضافت محافظة المنيا فعاليات برنامج (أبطال المجتمع) بمشاركة نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، برعاية وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
حضر الفعاليات اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، ومندي عكاشة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، وممثل من وزارة التضامن الاجتماعي.
قال مندي عكاشة أن البرنامج تضمن مسيرة مشي تحت شعار لا للإرهاب، ومجموعة من الأنشطة في كرة القدم، وتنس طاولة، وكرة طائرة، ومسابقات ترويحية، وندوة دينية، وتم توزيع عدد من الجوائز.علي المشاركين.
وأضاف أنه شارك في اللقاء 300 فرد من 8محافظات هي (المنوفية، بني سويف، أسيوط، المنيا، الدقهلية، القاهرة، كفر الشيخ، القليوبية) وذلك للمرحلة العمرية من 10 إلي 18 سنة.
ويهدف اللقاء إلى تهذيب سلوك نزلاء تلك المؤسسات من خلال ممارسة النشاط الرياضي بالإضافة إلى العمل على تأهيل ودمج الأطفال فى المجتمع ونشر الحس الوطني.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة