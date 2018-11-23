8 محافظات تشارك في فعاليات وأنشطة برنامج "أبطال المجتمع" بالمنيا

حضر الفعاليات اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، ومندي عكاشة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، وممثل من وزارة التضامن الاجتماعي.

حضر الفعاليات اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، ومندي عكاشة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، وممثل من وزارة التضامن الاجتماعي.

حضر الفعاليات اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، ومندي عكاشة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، وممثل من وزارة التضامن الاجتماعي.

قال مندي عكاشة أن البرنامج تضمن مسيرة مشي تحت شعار لا للإرهاب، ومجموعة من الأنشطة في كرة القدم، وتنس طاولة، وكرة طائرة، ومسابقات ترويحية، وندوة دينية، وتم توزيع عدد من الجوائز.علي المشاركين.

قال مندي عكاشة أن البرنامج تضمن مسيرة مشي تحت شعار لا للإرهاب، ومجموعة من الأنشطة في كرة القدم، وتنس طاولة، وكرة طائرة، ومسابقات ترويحية، وندوة دينية، وتم توزيع عدد من الجوائز.علي المشاركين.

قال مندي عكاشة أن البرنامج تضمن مسيرة مشي تحت شعار لا للإرهاب، ومجموعة من الأنشطة في كرة القدم، وتنس طاولة، وكرة طائرة، ومسابقات ترويحية، وندوة دينية، وتم توزيع عدد من الجوائز.علي المشاركين.