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وزير الداخليه الألمانى: لا توجد أى منطقه فى سوريا يمكن ترحيل اللاجئين فيها

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 01:04 م
وزير الداخليه الألمانى: لا توجد أى منطقه فى سوريا يمكن ترحيل اللاجئين فيها نازحين - أرشيفية
أ ش أ
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قال وزير الداخلية الألمانى هورست زيهوفر بشأن إمكانية ترحيل اللاجئين السوريين الخطرين إلى بلدهم، فى الوقت الراهن لا توجد أى منطقة فى سوريا يمكن أن يُرحل إليها اللاجئون كذلك اللاجئين الخطرين .

واضاف فى تصريحات لمجله دير شبيجل دير شبيجل اليوم الجمعه تعليقا على تقرير وزاره الخارجية الألمانية الذى نشر قبل أيام، والذى أكد أن ترحيل اللاجئين إلى بلدهم سيعرضهم حاليا لأعمال عنف انتقامية، حيث وصف زيهوفر التقرير بانه معقول وواقعى

جاء هذا التقرير قبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية، حيث سيتم بحث مسألة تمديد تعليق ترحيل اللاجئين إلى سوريا، والذى سينتهى عمليا مع نهاية شهر ديسمبر المقبل.


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هورست زيهوفر




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