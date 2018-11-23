video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 23 نوفمبر 2018 12:32 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول أنشطة المكتب الثقافى المصرى بلندن

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 11:34 ص
وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول أنشطة المكتب الثقافى المصرى بلندن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى
إضافة تعليق

فى ضوء متابعة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي لأداء المكاتب والمراكز الثقافية بالخارج، استعرض الوزير تقريراً مقدماً من د. كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول أنشطة المكتب الثقافى المصرى بلندن خلال الفترة الماضية.

وأشار التقرير إلى أنه فى إطار دعم الشراكة والتعاون مع المؤسسات التكنولوجية بلندن، نظم المكتب زيارة لمؤسسة الهندسة والتكنولوجيا IET بحضور د. عمرو عدلى نائب الوزير لشئون الجامعات؛ بهدف التعرف على مزايا نظام (InspecAnalytics) الذى قامت المؤسسة بتطويره للحصول على معلومات متنوعة ودقيقة عن الأبحاث العلمية للباحثين في الدول المختلفة، ومكانة الدول العلمية في المجالات البحثية المتنوعة، وعلاقة هذه الأبحاث بالصناعة والجهات الداعمة للأبحاث، وغيرها من المعلومات عن الأبحاث العلمية، وإمكانية إتاحته ضمن بنك المعرفة بمصر، فضلاً عن التباحث حول استضافة بعض الباحثين المصريين المتخصصين في مجال علوم البيانات للتدريب على قواعد المعرفة لدى المؤسسة.

وفى ضوء دعم التعاون بين الجامعات المصرية والبريطانية، أوضح التقرير استقبال المكتب وفداً من جامعة هال البريطانية؛ بهدف دراسة أوجه التعاون بين الجامعة والجامعات المصرية. كما عقد المكتب لقاء مع د. ليادي موداشيرو مدير مكتب العلاقات الدولية لمنطقة الشرق الأوسط بجامعة ديرهام؛ لمناقشة إمكانية عقد اتفاقية مع المكتب الثقافي لتخفيض المصروفات الدراسية للمبعوثين المصريين.

وأشار التقرير إلى استقبال المكتب وفداً من كلية طب جامعة إمبريال كوليدج لندن بمناسبة تدريب عدد من طلاب كلية الطب بالقوات المسلحة المصرية في مستشفيات جامعة إمبريال كوليدج لندن، حيث نظم المكتب حفل استقبال للطلاب المتدربين مع الأطباء المشرفين عليهم في جامعة إمبريال كوليدج لندن وعميد ووكلاء كلية الطب بالجامعة.

وفى إطار متابعة الدارسين المصريين بالخارج، نظم المكتب زيارة لجامعة بيدفوردشاير؛ لبحث أوضاع المبعوثين والاطمئنان على انتظامهم فى دراستهم وحل كافة الصعوبات التى تواجههم أثناء دراستهم، كما أكدت الجامعة حرصها على فتح قنوات علمية مع جامعات أخرى بمصر فى ظل تجربتها الناجحة مع جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب بمصر.

وبشأن التواصل مع العلماء المصريين بالخارج، نظم المكتب لقاء بين د. عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات وبعض من العلماء المصريين بالجامعات البريطانية، بهدف دراسة الآليات المطلوبة لتغيير البرامج الأكاديمية للاستجابة للوظائف ومجالات العمل المستقبلى للخريجين المصريين سواء على مستوى السوق المحلى أو العالمى،  وذلك فى ضوء اهتمام الوزارة بالقيمة المضافة للأبحاث العلمية بالجامعات، وتشجيع تواجد مراكز لنقل التكنولوجيا للعمل على نقل الأبحاث العلمية لمرحلة التصنيع، وربط الباحثين بالصناعة.

وفيما يتعلق بالأنشطة الثقافية، نظم المكتب العديد من المعارض ومنها: "معرض مشغولات منزلية مستوحاه من التراث النوبي، ومعرض "تفرد السلام" والذى يهدف لإظهار مشاركة المسلمين في الحرب العالمية الأولى و تسليط الأضواء على أهمية التواجد السلمي بين الأفراد من جميع الأديان.، بالإضافة إلى تنظيم معرض للوحات الفنية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعليم العالى: محمود المتينى عميدا لـ"طب عين شمس"

وزير التعليم العالى الأسبق: ارتفاع معدلات الإصابة بالأورام لـ150 حالة لكل 100 ألف نسمة.. حسين خالد يؤكد: عودة رصد معدلات الإصابة بالمرض فى 5 محافظات.. والتأمين الصحى الجديد يوفر العلاج لآلاف المرضى

التعليم العالي

المكتب الثقافى المصرى

لندن




لا تفوتك
تعرف على عقوبة ناشرى الشائعات فى مشروع لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام"

تعرف على عقوبة ناشرى الشائعات فى مشروع لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام"

الأهلى يبدأ البحث عن مدرب أجنبى.. و هذا رد فعل كارتيرون على إقالته

الأهلى يبدأ البحث عن مدرب أجنبى.. و هذا رد فعل كارتيرون على إقالته

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

بهاء أبو شقة يقرر تحويل السيد البدوى للتحقيق لتورطه فى أحداث الوفد

بهاء أبو شقة يقرر تحويل السيد البدوى للتحقيق لتورطه فى أحداث الوفد

"المرور ": إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر بسبب إصلاح فواصل حتى 23 ديسمبر

"المرور ": إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر بسبب إصلاح فواصل حتى 23 ديسمبر

هل يشبه على وكنز والدهم محمد رمضان وهو طفل؟ .. صور

هل يشبه على وكنز والدهم محمد رمضان وهو طفل؟ .. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة