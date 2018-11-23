وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة بمسجد الروضة بشمال سيناء ويفتتح مشروعات خدمية

يؤدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بمسجد الروضة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء؛ وذلك بمناسبة الذكرى السنوية للحادث الإرهابى الذى شهدته المدينة، كما يشهد تسليم 135 منزلاً تم تجهيزها على حساب الأوقاف.

وبالتزامن مع زيارة وزير الأوقاف لمحافظة شمال سيناء يتم افتتاح مسجد الجناينى بمدينة بئر العبد الجمعة، ويقوم بأداء خطبة الجمعة الشيخ سيد حمزة مفتش المساجد بمدينة بئر العبد .

وقالت الأوقاف، إن الزيارة والافتتاحات تأتى فى إطار دورها فى خدمة المجتمع تبدأ وزارة الأوقاف فى توزيع بطانية الشتاء اليوم الجمعة، حيث يتم توزيع أول ألف بطانية، منها خمسمائة تم تخصيصها لقرية الروضة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وثلاثمائة لعزبة سعيد بقرية المعايدة بمركز أبنوب بمدينة أسيوط، ومائتين للأسر الأولى بالرعاية من المسجلين بالديوان العام، إضافة إلى مائة مقعد دراسى تم إهداؤها إلى محافظة أسوان لثلاثمائة تلميذ .

وتبدأ الأوقاف، فى توزيع مائتين وخمسين طن سلع غذائية سيبدأ توزيعها على المحافظات خلال الأسبوع المقبل، تم تخصيص اثنا عشر طنا ونصف منها لمحافظة شمال سيناء .

ووجه وزير الأوقاف، التحية لأبناء القوات المسلحة والشرطة البواسل لدورهم الكبير فى التصدى للإرهاب واقتلاعه من جذوره، والنجاح الذى حققته القوات المسلحة فى عملية سيناء الشاملة 2018، ودفع جهود التنمية الشاملة فى سيناء، قائلاً: "تواجه قواتنا المسلحة الباسلة بشجاعة وبطولة متميزة فلول العناصر الإرهابية والمتطرفين".

وكانت وزارة الأوقاف قد تعهدت ببناء 270 منزلاً بقرية الروضة بتكلفة مليون و300 ألف جنيه يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الإسكان وسيتم تسليم نحو 50% منها يوم الجمعة المقبلة.

يذكر أن الأوقاف افتتحت هذا العام 3 مراكز ثقافية بشمال سيناء وعددًا من المدارس القرآنية لاقت إقبالاً كبيرًا من أهالى سيناء، بما يؤكد دعمهم للفكر الإسلامى الوسطى لدعاة الأوقاف، كما خصصت 25 طن لحوم من مشروع لحوم الأضاحى تم توزيعها على شمال سيناء، بالإضافة إلى نحو 12 طنًا من السلع الغذائية.