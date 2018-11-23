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وزارة العمل السعودية: عدم جواز توقيع جزاء تأديبى على العامل لأمر ارتكب خارج العمل

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 12:02 م
وزارة العمل السعودية: عدم جواز توقيع جزاء تأديبى على العامل لأمر ارتكب خارج العمل محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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أكدت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية، أنه لا يجوز خصم أية مبالغ من مستحقات العامل أو توقيع جزاء تأديبي لأمر ارتكب خارج مكان العمل وليس، له علاقة بالعمل أو صاحبة.

تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أشار فيه المستشار العمالي عثمان رمضان، إلي أن المتحدث الرسمي لوزارة العمل السعودية  شدد على أنه وفقا لنظام العمل بالمملكة ، لا يجور-أيضا- محاسبة العامل  على مخالفة مضى على كشفها أكثر من شهر "بأثر رجعى"، منوها إلى ضرورة إبلاغ العامل بما نسب إليه من مخالفات أو استجوابه قبل توقيع أية جزاءات أو خصومات مالية.

 

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العمل السعودية

جزاء تأديبي

العمل




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