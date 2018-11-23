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ننشر تقرير الطب الشرعى الخاص بخطيبة طالب الرحاب المقتول

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 02:00 ص
ننشر تقرير الطب الشرعى الخاص بخطيبة طالب الرحاب المقتول خطيبة طالب الرحاب
كتب أحمد حسنى
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ينشر "اليوم السابع"، النص الكامل لتقرير الطب الشرعى الخاص بالمتهمة "حبيبة"، فى القضية رقم 9820 لسنة 2018 جنايات الشروق والمقيدة برقم 575 لسنة 2018 كلى القاهرة الجديدة برئاسة المستشار أحمد حنفى، المحامى العام الأول للنيابات، والمعروفة إعلاميًا بـ"طالب الرحاب".

وثبت تقرير الطب الشرعى، الخاص بالمتهمة "حبيبة أشرف" والمسلم إلى النيابة، خلو ظاهر عموم جسم المتهمة من أى آثار أو مظاهر إصابة تشير إلى حدوث عنف جنائى أو تماسك أو تجاذب.

وأشار تقرير الطب الشرعى، أنه بفحص المتهمة موضعيًا تبين أن المتهمة "بكر" لم تحدث لها واقعة جنسية.


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