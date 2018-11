ننشر أول صور وفيديو للهجوم على قنصلية الصين بمدينة كراتشى الباكستانية

صرح مصدر فى الشرطة الباكستانية، أن تبادلا لإطلاق النار حدث اليوم الجمعة، بالقرب من قنصلية الصين فى مدينة كراتشى بجنوب البلاد.

وقال المسؤول فى الشرطة بير محمد شاه إن "3 أو 4 أشخاص فتحوا النار حوالى الساعة 09,30 (04,30 ت غ) ورد عليهم الحراس الصينيون"، موضحا أن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط جرحى.

وتظهر فى صور وتسجيلات فيديو وضعت على شبكات التواصل الاجتماعى سحب من الدخان ترتفع فوق المنطقة.

وذكر مصدر فى الشرطة الباكستانية أن شرطيين قتلا خلال محاولتهما منع مسلحين من اقتحام قنصلية الصين فى كراتشى كبرى مدن جنوب باكستان.

وقال الضابط فى الشرطة الباكستانية جاويد عالم أودو إن "مجموعة من عدد قد يصل إلى 4 رجال حاولت دخول القنصلية الصينية واعترض حراسنا طريقهم عند نقطة مراقبة أولى".

وأضاف "جرى تبادل لإطلاق النار مع المهاجمين ما أدى إلى مقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة ثالث بجروح خطيرة".

تبنىت مجموعة انفصالية ناشطة فى إقليم بلوشستان الباكستانى الهجوم الذى استهدف الجمعة، قنصلية الصين فى مدينة كراتشى "جنوب باكستان" وأسفر عن مقتل شرطيين، حسبما ذكر ناطق باسم هذه المجموعة.

وقال الناطق باسم جيش تحرير بلوشستان جياند بلوش فى اتصال هاتفى من مكان مجهول "قمنا بهذا الهجوم وتحركنا مستمر".

Breaking: The Chinese consulate in Karachi, Pakistan, is under attack by gunmen. pic.twitter.com/BTrLECV0N7