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ننشر أول صور وفيديو للهجوم على قنصلية الصين بمدينة كراتشى الباكستانية

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 08:06 ص
ننشر أول صور وفيديو للهجوم على قنصلية الصين بمدينة كراتشى الباكستانية الهجوم على قنصلية الصين فى باكستان
كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز)
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صرح مصدر فى الشرطة الباكستانية، أن تبادلا لإطلاق النار حدث اليوم الجمعة، بالقرب من قنصلية الصين فى مدينة كراتشى بجنوب البلاد.

وقال المسؤول فى الشرطة بير محمد شاه إن "3 أو 4 أشخاص فتحوا النار حوالى الساعة 09,30 (04,30 ت غ) ورد عليهم الحراس الصينيون"، موضحا أن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط جرحى.

تصاعد الدخان من مبنى قنصلية الصين فى باكستان
تصاعد الدخان من مبنى قنصلية الصين فى باكستان

وتظهر فى صور وتسجيلات فيديو وضعت على شبكات التواصل الاجتماعى سحب من الدخان ترتفع فوق المنطقة.

وذكر مصدر فى الشرطة الباكستانية أن شرطيين قتلا خلال محاولتهما منع مسلحين من اقتحام قنصلية الصين فى كراتشى كبرى مدن جنوب باكستان.

وقال الضابط فى الشرطة الباكستانية جاويد عالم أودو إن "مجموعة من عدد قد يصل إلى 4 رجال حاولت دخول القنصلية الصينية واعترض حراسنا طريقهم عند نقطة مراقبة أولى".

قنصلية الصين فى باكستان
قنصلية الصين فى باكستان

وأضاف "جرى تبادل لإطلاق النار مع المهاجمين ما أدى إلى مقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة ثالث بجروح خطيرة".

تبنىت مجموعة انفصالية ناشطة فى إقليم بلوشستان الباكستانى الهجوم الذى استهدف الجمعة، قنصلية الصين فى مدينة كراتشى "جنوب باكستان" وأسفر عن مقتل شرطيين، حسبما ذكر ناطق باسم هذه المجموعة.

وقال الناطق باسم جيش تحرير بلوشستان جياند بلوش فى اتصال هاتفى من مكان مجهول "قمنا بهذا الهجوم وتحركنا مستمر".

الشرطة الباكستانية
الشرطة الباكستانية

 

 


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