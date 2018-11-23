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نجل رئيس الوزراء التركى الأسبق يعلن تأسيس حزب جديد باسم "الرفاه الجديد"

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 08:00 م
نجل رئيس الوزراء التركى الأسبق يعلن تأسيس حزب جديد باسم "الرفاه الجديد" رئيس الوزراء التركى الأسبق الراحل نجم الدين أربكان
أنقرة (أ ش أ)
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أعلن فاتح أربكان، نجل رئيس الوزراء التركى الأسبق الراحل نجم الدين أربكان، تأسيس حزب جديد أطلق عليه اسم "الرفاه الجديد"، معتبرا أن الخطوة تعد نقطة تحول سيسطرها التاريخ.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن أربكان، قوله "لقد حان الوقت، وأنا أعطى من هنا بشارة تأسيس حزب الرفاه الجديد، بعد طول انتظار".

وأضاف: "نحن فى الحزب الجديد لم نأت من أجل العراك أو الصراع أو معاقبة أحد أو تدمير شىء".

وأشار السياسى التركى، إلى أنهم اتخذوا خطوة تاريخية من أجل العالم الإسلامى والشعب التركي، مشيرا إلى أن عبد الحميد قايى خان عثمان أوغلو حفيد السلطان العثمانى عبد الحميد الثانى يقف إلى جانبهم فى "حزب الرفاه الجديد".

 


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