موجز 6.. السيسى يتفقد مشروع أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يتفقد مشروع أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

صور وفيديو .. السيسى يتفقد مشروع أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم تطورات الأعمال فى مشروع أنفاق قناة السويس شمال الإسماعيلية، وكذلك المراحل الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما فيها مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح.

Black Friday.. ضرب وقتل ونوم فى الشارع أبرز مشاهد اليوم العالمى للتخفيضات

كل عام ينتظر العديد من الأشخاص آخر جمعة من شهر نوفمبر أو ما يسمى اليوم العالمى للتخفيضات "الجمعة السوداء Black Friday"، فمن الصباح الباكر لهذا اليوم يحتشد الآلاف أمام مراكز التسوق والمحلات المختلفة لشراء الملابس، الأجهزة الإلكترونية، أدوات التجميل وغيرها من السلع التى يعلن اصحابها عن تخفيضات هائلة عليها يعلنون عنها لمتابعيهم.

قمر صناعى بريطانى يلتقط صورة للأهرامات من الفضاء

التقط أول قمر صناعى بريطانى صورًا مذهلة لميناء سيدنى والأهرامات المصرية، بفضل قدرته على التقاط صور لمجموعة واسعة من التضاريس على سطح الأرض فى جميع الظروف الجوية، بما فى ذلك الغيوم الثقيلة أو فى الليل.

تركيا تتهم 28 شخصا بينهم "جولن" فى قضية اغتيال السفير الروسى فى 2016

قالت وسائل إعلام تركية، إن تركيا اتهمت 28 شخصا اليوم الجمعة فى قضية اغتيال السفير الروسى فى أنقرة فى عام 2016 يتصدرهم رجل الدين التركى المقيم فى الولايات المتحدة فتح الله جولن.

إنفوجراف.. تعرف كيف تطور صافى احتياطى النقد الأجنبى لـ44 مليار دولار

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف عن تطور صافى احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى لـ 44.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2018 " بصفة مبدئية".

النجم العالمى جيسون ديرولو يزور الأهرامات قبل حفله اليوم ضمن egypt calendar

فضل النجم العالمى جيسون ديرولو أن تكون أول زيارة له فى مصر لأهرامات الجيزة.

فيديو جراف.. تفاصيل إعلان المطرب البريطانى زين مالك ترك الإسلام

خلال حواره الأخير مع مجلة "فوج" الفرنسية، أعلن المطرب البريطانى الشاب زين مالك أنه ليس مسلما، قائلا، "لا أعتبر نفسى مسلما"، وهو التصريح الذى أثار حالة من الجدل والتساؤل.

قطاع السجون يفرج عن 1067 سجينا بموجب عفو رئاسى

ودع 1067 سجينا الزنازين بموجب عفو رئاسى، وذلك استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 455/ 2018، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد السادس من أكتوبر.

س و ج.. كيف يفكر الأهلي فى ملف المدرب بعد إقالة كارتيرون؟

لا حديث داخل النادى الأهلي إلا عن المدرب الجديد للفريق عقب إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى، بعد الخروج من كأس زايد للأندية أبطال العرب أمام الوصل الإماراتى أمس، الخميس، حتى دارت التهكنات حول المدرب الجديد للأهلي، وهو ما نُلقى الضوء عليه

مقتل 9 على الأقل ونزوح آلاف آخرين عن ديارهم فى سيول بالعراق

قال رئيس بلدية الشرقاط في شمال العراق اليوم الجمعة إن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم ونزح آلاف آخرون عن ديارهم بسبب سيول انهمرت حول البلدة.

كلوب: لماذا يتحدث أجيرى عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول؟

انتقد يورجن كلوب، المدير الفنى لنادى ليفربول الإنجليزى، خافيير أجيرى، مدرب منتخب مصر، بعد التصريحات التى أدلى بها المدرب المكسيكى حول مستقبل النجم المصرى محمد صلاح مع ليفربول.

رئيس التشيك: افتتاح قنصلية فى القدس تمهيداً لنقل السفارة من تل أبيب إليها

أعلن رئيس التشيك "ميلوس زميان" أنه يواصل الجهود الرامية لنقل السفارة من تل أبيب للقدس، رغم معارضة بعض الجهات السياسية فى براغ.

سلطات الاحتلال تنفذ أعمال تجريف واسعة بمخيم شعفاط للاجئين.. فيديو

نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، عمليات تجريف واسعة بمخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين شمال القدس، حيث شهد الأهالى عمليات هدم هى الأوسع منذ إقامته، وذلك على واقع تجريف شوارع وطرقات الأراضى الفلسطينية من قبل الكيان الصهيونى.

صور وفيديو.. سيول مدمرة تجتاح العراق والحكومة تشكل خلية أزمة

اجتاحت سيول وفيضانات غزيرة فى قضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين العراقية فجر اليوم الجمعة، مما تسبب بخسائر مادية جسيمة ضربت الممتلكات الخاصة والعامة.

رغم تجديد عقد مانى.. محمد صلاح يتصدر قائمة أعلى اللاعبين أجرا فى ليفربول

احتفظ النجم المصرى محمد صلاح ، المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزى، بصدارة قائمة أعلى اللاعبين أجراً فى النادى، رغم تجديد المهاجم السنغالى ساديو مانى لتعاقده مع الفريق حتى 2023.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-11-2018 فى مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-11-2018 فى سوق الصاغة المصرى وسجل جرام الذهب عيار 21 حوالى 612 جنيها للجرام حتى الآن، بالتزامن مع استمرار استقرار سعر الذهب عالميا عند 1225 دولار حتى الآن.

قطار "إعادة الإعمار" يصل قرية الروضة بشمال سيناء.. وزراء يشاركون بالذكرى الأولى لشهداء العريش.. ووزير الأوقاف: جئنا لنبنى ونعمر ونواجه المنحرفين عن الله.. وأبو هشيمة يدعو القطاع الخاص للمشاركة بالتنمية

استقبلت قرية الروضة بشمال سيناء ضيوفها المشاركين فى احياء ذكرى استشهاد عدد من الأهالى، وتزينت مداخل القرية بأعلام مصر، وعلى أبوابها اصطف شباب من الناجين من مذبحة الروضة لاستقبال زائريهم.

هل يتأثر مستقبل محمد صلاح بالحرب الباردة بين أجيري وكلوب؟.. الخواجة المكسيكي يتوقع رحيل "بيكاسو" حال عدم تتويج ليفربول بالألقاب.. ومدرب الريدز يرد: انتظر إنجازاتك مع الفراعنة!

أدلى يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي بتصريحات نارية ضد خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، على خلفية التصريحات التي أدلى الخواجة المكسيكى بها مؤخراً حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول.