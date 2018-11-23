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الجمعة، 23 نوفمبر 2018 12:34 م
خالد صلاح
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مقتل 3 وإصابة 4 آخرين فى غارة شنتها قوات أجنبية شمالى أفغانستان

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 12:00 م
مقتل 3 وإصابة 4 آخرين فى غارة شنتها قوات أجنبية شمالى أفغانستان قوات الجيش الأفغانى
أ ش أ
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قال مسئول أمنى أفغاني، اليوم الجمعة، إن ثلاثة مدنيين قتلوا، وأصيب أربعة آخرون، إثر غارة شنتها قوات أجنبية، الليلة الماضية، فى منطقة جبل سراج بإقليم بروان شمال أفغانستان.

وقال قائد تنسيق قوات الأمن فى إقليم بروان، الميجور ألوزاى أحمدي، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية إن قوات أمنية محلية وأجنبية نفذت العملية لاعتقال مسلح يُدعى محمد وزير، إلا أنه لم يتم تنسيق العملية، وتعاونت وحدة من القوات الأمنية فى كابول مع القوات الأجنبية برًا لتنفيذ العملية.

وأضاف أحمدى أنه لم ترد أنباء عن مقتل محمد وزير أثناء الغارة كما لا تزال توجد جثامين فى موقع العملية.
ولفتت باجفاك إلى أن عشرات السكان فى منطقة جبل سراج احتجوا على الغارة التى تم شنها أمس وقاموا بقطع الطريق السريع الذى يربط بين بروان وكابول.


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