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مطار القاهرة يستقبل جثمان الصيدلي أحمد طه ضحية حادث السعودية

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 06:40 م
مطار القاهرة يستقبل جثمان الصيدلي أحمد طه ضحية حادث السعودية الصيدلي الدكتور أحمد طه
كتب احمد مصطفي - رحاب نبيل - آية دعبس- تصوير حسن محمد
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استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي قبل قليل ، جثمان الصيدلي الدكتور أحمد طه والذى لقى مصرعه إثر تعرضه لطعنات اثناء تواجده بمحل عمله بإحدى الصيدليات بالمملكة العربية السعودية.
 
وصل الجثمان علي متن الطائرة المصرية القادمة من جدة ،حيث كان في استقباله بقرية البضائع بالمطار عدد من الأهالي والأصدقاء وسط إجراءات أمنية مكثفة.
 
وقامت سلطات مطار القاهرة بتشكيل فرق متخصصة من كافة الإدارات العاملة بالمطار ،والتي قامت باستقبال الجثمان و تسهيل وتشهيل كافة الإجراءات منذ وصوله، حتى الإفراج عنه من قرية البضائع.
 
ومن المقرر أن تتم صلاة الجنازة علي الجثمان من مسجد أبو المكارم الزغل أسفل كوبري الفردوس بطريق صلاح سالم ثم يواراي الثري بمقابر الغفير على أن يتم يوم الأحد المقبل إقامة العزاء بمسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب مباشرة.
 
وكان السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أكد في بيان له بأن القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة، تتابع عن كثب التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، والخاصة بمقتل المواطن المصري أحمد طه حسن المنخلي.

وكانت نقابة الصيادلة، أعلنت أيضا وصول طائرة الخطوط الجوية السعودية القادمة من المملكة العربية السعودية، على متنها جثمان الشهيد الدكتور أحمد طه، مطار القاهرة الدولى.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أنه كان فى استقباله أسرته وأصدقائه والدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، وتم إنهاء كافة الإجراءات تمهيداً للخروج والصلاة عليه بمسجد أبو المكارم بصلاح سالم.

 

 
 
 
 

 


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جثمان الصيدلي ضحية حادث السعودية

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