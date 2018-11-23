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مصرع عامل بعد سقوطه أثناء بناء مئذنة بالمنوفية

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 02:28 م
مصرع عامل بعد سقوطه أثناء بناء مئذنة بالمنوفية اللواء سمير ابو زامل مدير أمن المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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لقى عامل مصرعة عقب سقوطة من اعلى سقالة خشبية أثناء بنائة مئذنة مسجد بقرية دناصور التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية . 

وتلقى اللواء سمير ابو زامل مدير أمن المنوفية اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي يفيد، باستقبال مستشفى الشهداء المركزى " س ح م " 48 سنه، عامل ومقيم بميت غمر بالدقهلية جثة هامدة، بعد السقوط من علو.

بالانتقال الفورى وسؤال نجل المتوفى " م س " 24 سنة، ويعمل بناء مآذن ومقيم بميت غمر بالدقهلية قرر أنه أثناء قيام والدة المتوفى بالعمل على السقالة الخشبية بمئذنة المسجد القبلى بقرية دناصور التابعة لمركز الشهداء، تحطمت وانكسرت السقالة تحت قدمه مما أدى إلى سقوطه على الأرض، وتوفى متأثرا بإصابته كما نفى الشبهه الجنائية.

فيما ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة سقوط من مبنى مرتفع إلى الأرض ارتفاعه حوالى 20 مترا، والاصطدام بجسم صلب نتج عنه جروح قطعية بفروة الرأس ونزيف بالأذن والفم واشتباه كسر بعظمة الجمجمة ما تسبب فى الوفاة، وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة .

 

 

 

 


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