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مدون إماراتى ينشر تسجيلا صوتيا للشيخ زايد يؤكد فيه فضل مصر على العرب ..فيديو

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 05:21 م
مدون إماراتى ينشر تسجيلا صوتيا للشيخ زايد يؤكد فيه فضل مصر على العرب ..فيديو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
كتب محمد رضا
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عبر المدون الإماراتى الشهير إبراهيم بهزاد، عن تقديره وحبه لمصر، بنشر مقطع فيديو بصوت الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الرئيس المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وهو مدون اشتهر بحبه لمصر ودعمه لتنشيط السياحة فى المحروسة، وعلق على الفيديو "الشيخ زايد رحمه الله وجعل مثواه الجنة وحديثه عن مكانة مصر وفضلها".

وقال الشيخ زايد فى مقطع الفيديو، "مصر هى أم العالم العربى كله، وخاصة اللى فى الخليج، وهذا فضل من مصر ورجالها، ومصر ما قصرت فى شىء، ونحن إذا عملنا شىء لمصر ما يجازى "شقص" – أى جزء - من مواقف مصر لمجتمعنا كله العربى"، واختتم الفيديو بمقولة "أوصيت أبنائى بأن يكونوا دائمًا إلى جانب مصر وهذه هى وصيتى أكررها لهم أمامكم، فهذا هو الطريق لتحقيق العزة للعرب كلهم".

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عبدالمجيد مصطفى

دعاء

رحم الله اوفى الرجال زايد الخير واجزل له العطاء وجعله فى علين فى جنات الفردوس وجعله الله قدوه ومثل لكل الشباب العربى وزاد زريته من فضله وعزه وكرمه وخالص التحيه لشعب الامارات الشقيق

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