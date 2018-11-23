مدون إماراتى ينشر تسجيلا صوتيا للشيخ زايد يؤكد فيه فضل مصر على العرب ..فيديو

كتب محمد رضا

عبر المدون الإماراتى الشهير إبراهيم بهزاد، عن تقديره وحبه لمصر، بنشر مقطع فيديو بصوت الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الرئيس المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وهو مدون اشتهر بحبه لمصر ودعمه لتنشيط السياحة فى المحروسة، وعلق على الفيديو "الشيخ زايد رحمه الله وجعل مثواه الجنة وحديثه عن مكانة مصر وفضلها".

#الشيخ_زايد رحمه الله وجعل مثواه الجنة و حديثه عن مكانة #مصر و فضلها .. pic.twitter.com/9X5m5Ww3qK — إبراهيم بهزاد (@ibahzad) November 23, 2018

وقال الشيخ زايد فى مقطع الفيديو، "مصر هى أم العالم العربى كله، وخاصة اللى فى الخليج، وهذا فضل من مصر ورجالها، ومصر ما قصرت فى شىء، ونحن إذا عملنا شىء لمصر ما يجازى "شقص" – أى جزء - من مواقف مصر لمجتمعنا كله العربى"، واختتم الفيديو بمقولة "أوصيت أبنائى بأن يكونوا دائمًا إلى جانب مصر وهذه هى وصيتى أكررها لهم أمامكم، فهذا هو الطريق لتحقيق العزة للعرب كلهم".