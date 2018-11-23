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محافظ القاهرة يتفقد قافلة طبية بحى دار السلام

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 02:50 م
محافظ القاهرة يتفقد قافلة طبية بحى دار السلام محافظ القاهرة يتفقد قافلة طبية بدار السلام
كتب سيد الخلفاوى
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تفقد اليوم الجمعة، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة  القافلة الطبية بحي دار السلام، والتى تنظمها محافظة القاهرة، بالتعاون مع مستشفى الشرطة بجاردن سيتى ومنظمات المجتمع المدنى، وانطلقت فعاليات القافلة، وسوف تستمر يوم واحد، لخدمة أهالي ومواطني حى دار السلام.
 
وشملت القافلة الطبية إجراء الفحوصات والكشوفات اللازمة لعدد كبير من التخصصات الطبية مثل الأطفال والباطنة، والنساء، وامراض القلب، والعظام، ومسالك بولية، والمخ والأعصاب، والجلدية وتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء تحليل السكر والضغط مجانا وصر ف العلاج مجانا  تحت إشراف نخبة من أساتذة وأطباء متخصصين.
 
ولفت محافظ القاهرة، إلى الدور الكبير الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في مشاركة الاجهزة التنفيذية لتغيير حياة المواطنين إلى الافضل والارتقاء بمستواهم الاجتماعي والاقتصادي والصحي وتخفيف العبء عنهم.
 
وأثنى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على تنظيم القوافل الطبية ومدى تأثيرها الإيجابي على علاج ورعاية صحة المواطنين بالقاهرة، ووعد بتكرارها وتوجيهها لتجوب المناطق والأحياء الأكثر احتياجاَ وذات الكثافة السكانية العالية، مع ضرورة التفاعل مع حملات التوعية والتثقيف الصحي وسبل تنظيم الأسرة التي تنظمها القافلة الطبية لأهالي المنطقة وبخاصة النساء من الأمهات.
 
ورافق المحافظ في القافلة الطبية، اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ، والعميد طارق اليمني رئيس حي دار السلام، ود. محمد شوقى مدير الشئون الصحية وعددا من التنفيذين بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب عن المنطقة.
 
 

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