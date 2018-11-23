محافظ الدقهلية: تليفوني مفتوح 24 ساعة وبلغوني بأي تقاعس عن مواجهة الأمطار

الدقهلية شريف الديب

قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، منذ قليل بجولة في شوارع مركز المنصورة، وفي حي غرب المنصورة تفقد خلالها حالة الشوارع بعد سقوط الأمطار على أغلب مدن ومراكز وقرى الدقهلية.

وتفقد كذلك اماكن تجمع الأمطار واستدعى رئيسي مركز ومدينة المنصورة وحي غرب، وسأل عن مدي جاهزية العاملين فية التعامل مع مياه الأمطار وإزالة تجمعاتها أولا بأول حتي لا تتأثر حركة المرور بالشوارع.

كذلك تفقد عدد من الشوارع الداخلية واطمأن علي جاهزية بالوعات الصرف فيها واعطى شاروبيم توجيهاته بسرعة شفط المياه في المناطق التي تعاني من تجمعات كبيرة لمياه الأمطار وكذلك العمل علي رفع الإشغالات التي تعيق حركة سير المواطنين.

وقال محافظ الدقهلية أننا أعلنا حالة الطوارئ في جميع مدن ومراكز وأحياء المحافظة خاصة مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط الأمطار في أغلب الأنحاء.

وأضاف انني نبهت بعد اسبوع واحد من وصولي للدقهلية علي رؤساء المدن والاحياء بضرورة الإستعداد المبكر للتعامل مع الأمطار في حالة سقوطها وفي كل إجتماع معهم كنت اذكرهم بضرورة جاهزيتهم للتعامل مع الأمطار وهو ما جعل الآثار الناجمة عن سقوطها تمت معالجتها أولا بأول.

وقال شاروبيم أن غرف العمليات في المراكز والمدن والأحياء جاهزة لتلقي أي بلاغات خاصة بالأمطار وكذلك غرفة الكوارث والأزمات بديوان عام المحافظة التي تعمل علي مدار 24 ساعة.

وناشد محافظ الدقهلية المواطنين الإتصال به شخصيا في حالة تقاعس أي رئيس مركز أو مدينة عن معالجة آثار الأمطار وقال "أنا تلفوني مفتوح 24 ساعة وأرد علي كل الأرقام واسألوا المواطنين الذين اتصلوا بي من قبل".