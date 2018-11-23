محافظة أسيوط تعلن حالة الطوارئ لمواجهة موجة طقس سيئ خلال الأيام المقبلة

قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط إنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لمواجهة موجة الطقس السيئ التى حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية خلال الأيام القادمة ابتداء من مساء اليوم الجمعة 23 نوفمبر وحتى الأحد 25 نوفمبر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من تطهير مخرات السيول وتجهيز سدود الإعاقة بمراكز المحافظة لاستيعاب مياه الأمطار فى حالة سقوطها والتأكيد على مدى جاهزية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والاستجابة السريعة والتحرك الفورى وتجهيز المعدات للتعامل مع أية أزمات وإزالة الآثار التى قد تنتج عنها.

وأشار المحافظ – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة – إلى أن غرفة إدارة الكوارث والأزمات فى حالة انعقاد مستمر على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز ومديريات الخدمات لتلقى أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين بشأن موجة الطقس السيئ من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى (2325369 / 088) على مدار 24 ساعة أو من خلال إرسال الشكوى على صفحة المحافظة "البوابة الإلكترونية لمحافظة أسيوط - أسيوط بوابة إلى التغيير" و"الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط" على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر وانستجرام لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.

وأوضح المحافظ أنه تم اتخاذ عدة إجراءات تحسباً لهطول أمطار غزيرة أو سيول منها رفع استعداد وتوزيع معدات كسح وشفط المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارئ بكافة التخصصات "المياه – الصرف الصحى – الكهرباء – المرور – الطرق وغيرها " لافتاً إلى التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز بنطاق المحافظة ومديريات الرى والشئون الاجتماعية والتربية والتعليم والتموين والصحة والشباب والرياضة والطرق لتوحيد الجهود وتنفيذ الخطط التى تم وضعها مسبقًا للإجراءات التى يمكن تنفيذها عند حدوث أى طارئ ومراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحى خاصة بالطرق الرئيسية وأسفل الأنفاق والكبارى ومراجعة الخطط المرورية والمناورة بوسائل توجيه المرور بنطاق المحافظة ومراجعة موقف المناطق السابق تضررها من أحداث مماثلة.