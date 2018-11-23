كيف نكلت "موزة" بالقطريين؟.. قطريليكس تكشف

كتب محمد تهامى زكى

لا تقتصر حالات القمع التى يتم ممارساتها ضد الشعب القطرى، على أمير قطر تميم بن حمد، أو تنظيم الحمدين، بل إن الشيخة موزة، زوجة أمير قطر السابق حمد بن خليفة، ووالدة تميم بن حمد نكلت أيضا بالشعب القطرى.

وقال حساب "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، إن الشيخة موزة نكلت بسكان منطقة الزعيم بمدينة الريان لبيع بيوتهم وحين رفضوا، تركتهم بلا كهرباء أو ماء في درجة حرارة 50 مئوية.

وأوضح الحساب التابع للمعارضة القطرية، أن حادث اعتقال المتحدث السابق للخارجية القطرية في العام 2008 كشف عن واقعة تهجيير سكان منطقة الزعيم بمدينة الريان، حيث طلبت إدارة نزع الملكية من السكان إخلاء بيوتهم في غضون عام وبيعها لمؤسسة موزة