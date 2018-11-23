قيادى كردى: لم نكن السبب فى دخول القوات الأمريكية إلى سوريا

دمشق (أ ش أ)

نفى القيادى الكردى السورى صالح مسلم أن يكون الأكراد هم السبب فى دخول القوات الأمريكية إلى الأراضى السورية.

وقال مسلم، فى تصريح خاص لقناة "روسيا اليوم" الليلة، "نحن لم نستدع أحدا إلى سوريا والقوات الأمريكية جاءت بسبب تصرفات الحكومة السورية".

وأضاف أن القوات الكردية التى تتواجد على الأرض لم تهاجم القوات السورية، مؤكدا أن القوات الكردية كانت تدافع عن مناطقها من تنظيم "داعش" الإرهابى، موضحا أن "الجانب الكردى ما زال متمسكا باللامركزية فى سوريا وبالديمقراطية أيضا".