قرية الروضة تستقبل ضيوفها فى إحياء ذكرى استشهاد مواطنين فى الحادث الإرهابى

بدأت قرية الروضة بشمال سيناء استقبال ضيوفها المشاركين فى احياء ذكرى استشهاد عدد من الأهالي.
وتزينت مداخل القريية بأعلام مصر ، وعلى أبواب القرية اصطف شباب من الناجين من مذبحة الروضة لاستقبال زائريهم .
وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء إن اهتمام الدولة بالقرية متواصل، لافتا لتحرك كل اجهزة الدولة لمؤازرة المكلومين من اَهلها.
وقال شوشة انه تم إنجاز 50 %، من الاعمال المقررة لصالح أهالى الروضة .
واوضح أن الدولة المصرية انتفضت لصالح الأهالى إذ قدمت وزارة التضامن أعمالا بقيمة 60 مليون جنيه، والإسكان 82 مليون، والاوقاف 16 مليون، والأزهر 2 مليون جنيه ، كما قرر الأكبر شيخ الازهر صرف معاش استثنائى من الازهر بقيمة 1000 جنيه شهريا لكل أسرة شهيد، وأدت منظمات المجتمع المدنى دورها.
ووجه التحية لأهالى الروضة بقوله:"احنا معاكم والدولة كلها معاكم، وإذا كان هناك مطالب لم تتحقق سيتم تحقيقها، مكان الحادث تم تطويره بمجرد وقوع الحادث خلال شهر".
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