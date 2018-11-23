قرية الروضة تستقبل ضيوفها فى إحياء ذكرى استشهاد مواطنين فى الحادث الإرهابى

شمال سيناء - محمد حسين

بدأت قرية الروضة بشمال سيناء استقبال ضيوفها المشاركين فى احياء ذكرى استشهاد عدد من الأهالي.

وتزينت مداخل القريية بأعلام مصر ، وعلى أبواب القرية اصطف شباب من الناجين من مذبحة الروضة لاستقبال زائريهم .

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء إن اهتمام الدولة بالقرية متواصل، لافتا لتحرك كل اجهزة الدولة لمؤازرة المكلومين من اَهلها.

وقال شوشة انه تم إنجاز 50 ‎%‎، من الاعمال المقررة لصالح أهالى الروضة .

واوضح أن الدولة المصرية انتفضت لصالح الأهالى إذ قدمت وزارة التضامن أعمالا بقيمة 60 مليون جنيه، والإسكان 82 مليون، والاوقاف 16 مليون، والأزهر 2 مليون جنيه ، كما قرر الأكبر شيخ الازهر صرف معاش استثنائى من الازهر بقيمة 1000 جنيه شهريا لكل أسرة شهيد، وأدت منظمات المجتمع المدنى دورها.

ووجه التحية لأهالى الروضة بقوله:"احنا معاكم والدولة كلها معاكم، وإذا كان هناك مطالب لم تتحقق سيتم تحقيقها، مكان الحادث تم تطويره بمجرد وقوع الحادث خلال شهر".