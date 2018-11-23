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غدًا.. فصل التيار الكهربائى عن 6 مناطق بالخارجة فى الوادى الجديد

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 02:59 م
غدًا.. فصل التيار الكهربائى عن 6 مناطق بالخارجة فى الوادى الجديد انقطاع الكهرباء-ارشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، أنه سيتم غدًا السبت فصل التيار الكهربائي عن 6 مناطق بمدينة الخارجة لإجراء عمليات الصيانة الخاصة برفع كفاءة الخطوط. 
 
وقال المهندس مجدي الطماوى، رئيس مركز ومدينة الخارجة، في تصريح صحفي، إن المناطق التي سيتم فصل التيار عنها هي: (المعلمين والمحكمة والزهور ومحطة مياه الزهور والبجوات والزراعيين) حيث يتم فصل التيار لمدة ثلاث ساعات بدءً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا.
 
وأضاف الطماوى أنه سيتم فصل الكهرباء لإجراء صيانة بلوحة التوزيع الرئيسية بحى الأمل لمواجهة زيادة الأحمال وتحسين مستوى الخدمة.
 
 
 
 
 

 


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