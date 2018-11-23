غدا.. استكمال تسليم إعانات ومساعدات لأهالى قرية الروضة بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

تشهد قرية الروضة بشمال سيناء غدا السبت تواصل فعاليات احياء ذكرى مجزرة مسجد الروضة .

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، انه مقررا ان تقوم غدا عددا من جهات حكومية والمجتمع المدنى بتسليم مساعدات وإعانات مقررة منحها لأهالى الروضة .

وأوضح المحافظ فى تصريحات له على هامش مشاركته فى احياء ذكرة مجزرة قرية الروضة، انه تم اليوم خلال تواجد وزيرى الاوقاف والتنمية المحلية قيام هذه الجهات بتكريم المستفيدين من اهالى القرية .

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف سلم شهادة رفع كفاءة منزل لأسرة الشهيد اسليم موسي اسليم وتسلمها والد الشهيد موسي اسليم شريف.

وسلم اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، شهادة إحلال وتجديد شبكة الكهرباء والمياه بالقرية لعيد اسليم شريف رئيس القرية .

وسلم الدكتور سعيد عامر الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية مندوبا عن شيخ الأزهر الشريف شهادة رفع كفاءة منزل للسيدة نوال سليمان عيد ملفى.

وسلم رجل الأعمال أحمد أبوهشيمه شهادة رفع كفاءة وفرش منزل لأسرة الشهيد توفيق محمد حسن، وتسلمتها زوجته صابرين محمد مسلم.

كما سلم اللواء مصطفي العجوز، رئيس جهاز التعمير شهادة رفع كفاءة 4 منازل لأسرة الشهيد مصطفي سويلم مطير وإخواته الشهداء وتسلتمها أم الشهداء فاطمة عيد نصير.

وقدم الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء منحة دراسة لأحد طلاب القرية واعلن توفير 60 منحة دراسية مجانية بمختلف الكليات وهى 16طب اسنان-15 صيدبة-14 هندسة-5 اعلام -5 حاسبات- 5 ادارة اعمال بشمال سيناء.

وسلم صالح العلاقمي مندوب مؤسسة مصطفي وعلي أمين شيك بقيمة 10 آلاف جنيه لأسرة الشهيد رمضان جمال سعيد وتسلمتها حليمة غانم جرير.

وسلم الدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة شهادة مشروع منحل عسل لاسرة الشهيد فتحي أحمد إسماعيل وتسلمته زوجته فوزية عبدالقادر عطية.