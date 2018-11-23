غدا.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر غدا السبت تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وسيناء، تكون غزيرة ورعدية أحيانا ومتوسطة الشدة فى مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين.

كما يتوقع الخبراء أن يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة ليسود مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية كما تنشط على البحرين الأحمر و المتوسط مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت بالقاهرة: العظمى 22 والصغرى 15 ، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 15 ، ومطروح العظمى 21 والصغرى 14 ، وسوهاج العظمى 24 والصغرى 13 ، وقنا العظمى 24 والصغرى 14 ، وأسوان العظمى 25 والصغرى 17 .