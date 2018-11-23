عمدة مدينة "تيخوانا" المكسيكية يصف أوضاع المهاجرين فى المدينة بالأزمة الإنسانية

مكسيكو سيتى (أ ش أ)

وصف خوان مانويل جاستيلوم عمدة مدينة تيخوانا المكسيكية، تدفق المهاجرين إلى المدينة رغبة فى العبور إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها "أزمة إنسانية".

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة، عن جاستيلوم انتقاده للسلطات المكسيكية الفيدرالية بعدم تقديم المساعدة للمدينة فى ظل تدفق حشود من المهاجرين إليها.

ووجّه العمدة المكسيكى الانتقاد إلى الحكومة الفيدرالية فى بلاده لفشلها فى توفير المساعدات اللازمة لقافلة المهاجرين، متعهداً بعدم إفلاس مدينته من أجل رعاية الآلاف من المهاجرين الذين احتشدوا بالقرب من حدود الولايات المتحدة، حسبما ذكرت فوكس نيوز.

وكان خوان مانويل جاستيلوم قد طالب المنظمات الدولية، كالأمم المتحدة، أمس الخميس، بتقديم المساعدة بعد تجمع أكثر من 5 آلاف مهاجر فى المدينة خلال الأسبوعيين الماضيين رغبة فى الوصول إلى الولايات المتحدة.

يُشار إلى أن أكثر من 2500 مهاجر من دول أمريكا الوسطى قد وصلوا إلى مدينة "تيخوانا" شمال غرب المكسيك على الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا ليرتفع العدد إلى أكثر من 5 آلاف مهاجر.

ووقف المهاجرون فى طوابير طويلة عند المعبر الحدودى لتسجيل أسمائهم على لائحة طالبى اللجوء، ويريد هؤلاء دخول الولايات المتحدة الأمريكية رغم نشر الإدارة الأمريكية أكثر من 5 آلاف جندى على الحدود لمنع أى تسلل للمهاجرين.

وكانت السلطات المكسيكية قد منحت أكثر من 2600 تصريح عمل للمهاجرين بهدف الإقامة فى المكسيك .. لكن معظم المهاجرين يريدون الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية على أمل الحصول على المزيد من فرص العمل وأجور أعلى وفرصة لم شملهم مع أقاربهم هناك.