video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 23 نوفمبر 2018 10:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عمدة مدينة "تيخوانا" المكسيكية يصف أوضاع المهاجرين فى المدينة بالأزمة الإنسانية

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 09:00 م
عمدة مدينة "تيخوانا" المكسيكية يصف أوضاع المهاجرين فى المدينة بالأزمة الإنسانية قوافل المهاجرين
مكسيكو سيتى (أ ش أ)
إضافة تعليق

وصف خوان مانويل جاستيلوم عمدة مدينة تيخوانا المكسيكية، تدفق المهاجرين إلى المدينة رغبة فى العبور إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها "أزمة إنسانية".

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة، عن جاستيلوم انتقاده للسلطات المكسيكية الفيدرالية بعدم تقديم المساعدة للمدينة فى ظل تدفق حشود من المهاجرين إليها.

ووجّه العمدة المكسيكى الانتقاد إلى الحكومة الفيدرالية فى بلاده لفشلها فى توفير المساعدات اللازمة لقافلة المهاجرين، متعهداً بعدم إفلاس مدينته من أجل رعاية الآلاف من المهاجرين الذين احتشدوا بالقرب من حدود الولايات المتحدة، حسبما ذكرت فوكس نيوز.

وكان خوان مانويل جاستيلوم قد طالب المنظمات الدولية، كالأمم المتحدة، أمس الخميس، بتقديم المساعدة بعد تجمع أكثر من 5 آلاف مهاجر فى المدينة خلال الأسبوعيين الماضيين رغبة فى الوصول إلى الولايات المتحدة.

يُشار إلى أن أكثر من 2500 مهاجر من دول أمريكا الوسطى قد وصلوا إلى مدينة "تيخوانا" شمال غرب المكسيك على الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا ليرتفع العدد إلى أكثر من 5 آلاف مهاجر.

ووقف المهاجرون فى طوابير طويلة عند المعبر الحدودى لتسجيل أسمائهم على لائحة طالبى اللجوء، ويريد هؤلاء دخول الولايات المتحدة الأمريكية رغم نشر الإدارة الأمريكية أكثر من 5 آلاف جندى على الحدود لمنع أى تسلل للمهاجرين.

وكانت السلطات المكسيكية قد منحت أكثر من 2600 تصريح عمل للمهاجرين بهدف الإقامة فى المكسيك .. لكن معظم المهاجرين يريدون الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية على أمل الحصول على المزيد من فرص العمل وأجور أعلى وفرصة لم شملهم مع أقاربهم هناك.  

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إنقاذ 18 مهاجرًا من على متن قاربين أثناء عبورهم المانش

توترات على حدود المكسيك بعد حشود مهاجرى أمريكا الوسطى للولايات المتحدة

إسبانيا تعلن إنقاذ نحو 800 مهاجر فى يوم واحد

المكسيك

اخبار المكسيك

تيخوانا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
غدا.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

غدا.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

الاهلي يحدد 3 شروط فى المدرب الجديد بعد إقالة كارتيرون.. تعرف عليها

الاهلي يحدد 3 شروط فى المدرب الجديد بعد إقالة كارتيرون.. تعرف عليها

جمعة دموية فى باكستان.. 58 قتيلا وعشرات المصابين فى 3 هجمات تهز البلاد.. انتحاريون يهاجمون قنصلية الصين.. انفجار خارج مدرسة دينية يودى بحياة 25 شخصا.. عبوة ناسفة تقتل 30 بسوق مزدحم.. وعمران خان يأمر بالتحقيق

جمعة دموية فى باكستان.. 58 قتيلا وعشرات المصابين فى 3 هجمات تهز البلاد.. انتحاريون يهاجمون قنصلية الصين.. انفجار خارج مدرسة دينية يودى بحياة 25 شخصا.. عبوة ناسفة تقتل 30 بسوق مزدحم.. وعمران خان يأمر بالتحقيق

الوفد البرلمانى العائد من بريطانيا يكشف لـ"اليوم السابع": قرار بريطانى بفتح باب السياحة لمصر قريباً.. جماعة الإخوان انزعجت من وجودنا بلندن.. طارق الخولى: كارت الإرهابية محروق ولم يركز عليه الجانب البريطانى

الوفد البرلمانى العائد من بريطانيا يكشف لـ"اليوم السابع": قرار بريطانى بفتح باب السياحة لمصر قريباً.. جماعة الإخوان انزعجت من وجودنا بلندن.. طارق الخولى: كارت الإرهابية محروق ولم يركز عليه الجانب البريطانى

قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين غدا 12 ساعة

قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين غدا 12 ساعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة