ضبط وتحرير 214 محضر تموينى خلال حملات بمركز البدارى ومدينة أسيوط

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط علي تشديد الرقابة علي الأسواق لمواجهة الغلاء وجشع التجار والتصدي لمحاولة تهريب السلع المدعمة وذلك من خلال حملات مستمرة ودورية علي الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومراقبة السلع والمنتجات المعروضة علي المواطنين بمراكز وقري المحافظة علي أن يتم توقيع عقوبات رادعة علي المخالفين.

وقال العقيد أحمد أنور مدير إدارة مباحث التموين أنه تم تحرير 214 قضية تموينية متنوعة بمركز البداري ومدينة أسيوط وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا الوقائع واعترفوا بصحتها وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة تصرفات النيابة مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع مديرية التموين للسيطره علي ظاهرة الغش التجاري.

وأوضح مدير إدارة مباحث التموين أن الحملات أسفرت عن تحرير 65 محضر تمويني ما بين ضبط مولد طلاء وسلع غذائية منتهية الصلاحية ومصنع أدوات كهربائية بدون ترخيص بمركز ومدينة البداري وتحرير 69 محضر تمويني ما بين 61 كيلو لحوم و 20 كيلو حلاوة مولد غير صالحة للإستهلاك الآدمي و 100 كيلو دقيق بلدي مدعم تم ضبطه قبل سرقته لتجميعه وبيعه في السوق السوداء بدائرة قسم ثان أسيوط وأيضاً تحرير 80 محضر تمويني ما بين سكر وأرز تمويني ودقيق مدعم بدائرة قسم أول أسيوط.