ضبط مستريح جديد استولى على مليون جنيه من أشخاص بزعم توظيفها بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن رجال الأمن، من إلقاء القبض على صاحب شركة لخدمات التوريدات بدائرة قسم أول سوهاج، لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مليون و75 ألف جنيه من عدد من الأشخاص لتوظيفها في مجال تجارة التوريدات والخدمات مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

ترجع الواقعة عقب تلقى بلاغا من عماد ص. ا و آخرين يقيمون بمحافظة سوهاج بقيام مصطفى ف. ا- 34سنة ، صاحب شركة للخدمات والتوريدات, مقيم بدائرة مركز شرطة أول سوهاج بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة التوريدات والخدمات ولم يفى بوعده.

بالفحص والتحرى تبين صحة الواقعة ، وقيام المتحرى عنه بالنصب والاحتيال على الشاكين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجمالها ( 1,075,000) مليون وخمسة سبعون ألف جنيه ، بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة التوريدات والخدمات مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح المتفق عليها ، أو استرداد أموالهم، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.