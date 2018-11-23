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ضبط مسئول سابق بالغزل والنسيج اختلس مليون جنيه من عمله

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 03:21 م
ضبط مسئول سابق بالغزل والنسيج اختلس مليون جنيه من عمله اختلاس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني
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ضبطت مباحث الأموال العامة مسئولا سابقا بالغزل والنسيج اختلس مليون جنيه من عمله.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة - قيام "مجدى.ع" 63 سنة، مدير عام التحصيلات الأسبق بإحدى شركات الغزل والنسيج، ومقيم بالقاهرة ، باستغلال موقعه الوظيفى فى غضون الفترة من "عام 2007 وحتى عام 2017"، والمنوط به إستلام مستحقات الشركة لدى عملائها بموجب إيصالات توريد نقدية بقيمة المبالغ المالية المسددة منهم ، وإيداعها بخزينة الشركة ، وإستلامه مبلغ مليون جنيه من ثلاثة عملاء للشركة، كجزء من المديونية المستحقة عليهم ، نظير شرائهم لقطع أراضى مملوكة لها بمحافظات مختلفة واختلاسهم لنفسه، وامتنع عن توريدهم لجهة عمله دون وجه حق ، وفى سبيل عدم إكتشاف أمره وتسوية عهدته مستندياً إمتنع عن قيد تلك المبالغ بدفتر الخزينة ، فضلاً عن طباعته دفتر إيصالات توريد نقدية مطابق للدفتر الخاص بالشركة ، تمكن بموجبه من إدخال الغش والتدليس على عملائها، عقب منحهم إيصالات منه بقيمة المبالغ المسددة منهم لإيهامهم بتوريدها لخزينة الشركة "خلافاً للحقيقة"

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة لتولى التحقيقات.

 


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