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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السكة الحديد بالإسكندرية

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 12:08 م
ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السكة الحديد بالإسكندرية السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني
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تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن الإسكندرية من ضبط شخصين بالإسكندرية كونا تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة المهمات المصلحية.

جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، وضبط العناصر الخطرة والتشكيلات العصابية .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بأمن الإسكندرية  قيام "رمضان.ع" مالك محل رخام ، ومقيم محرم بك، و"رمضان.م" عامل لحام ، سبق إتهامه فى 4 قضايا "تبديد"، ومقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك ، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة المهمات المصلحية الخاصة بالهيئة القومية للسكك الحديدية ، وقيامهما بإخفائها بالمحل الخاص بالمتهم الأول في محرم بك ، تمهيداً لبيعها لعملائهما من تجار الخردة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبتفتيش المحل عُثر على "16 فلنكة حديدية خاصة بقضبان السكك الحديدية تزن جميعها حوالى طن و 200 كيلو جرام ، و2 لمبة لحام وإسطوانة أكسجين" ، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بسرقة تلك المهمات المصلحية من منطقة الدريسة بدائرة قسم شرطة محرم بك ، وإخفائها بمكان الضبط ، تهميداً لتجزئتها وبيعها لتجار الخردة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 


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