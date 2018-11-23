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ضبط تاجر مخدرات بحوزته كيلو " بانجو " بشبين القناطر

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 04:16 م
ضبط تاجر مخدرات بحوزته كيلو " بانجو " بشبين القناطر بانجو-ارشيفية
القليوبية نيفين طه
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القت مباحث القليوبية القبض على تاجر مخدرات وبحوزته كيلو جرام من مخدر  "البانجو " تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق . 
تلقى اللواء رضا طبلية  ،  مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بقيام ضباط مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بضبط   "سامى س  ت"  38 سنه -  مقيم كفر طحا – دائرة المركز، مطلوب التنفيذ علية في قضية مخدرات، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى وكميه من نبات البانج المخدر تزن حوالى 1 كيلو جرام ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 26722 لسنة 2018م جنح مركز شبين القناطر، وأخطرت النيابة التحقيق. 
 
 
 
 
 

 


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