ضبط تاجر مخدرات بحوزته كيلو " بانجو " بشبين القناطر

القت مباحث القليوبية القبض على تاجر مخدرات وبحوزته كيلو جرام من مخدر "البانجو " تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .

تلقى اللواء رضا طبلية ، مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بقيام ضباط مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بضبط "سامى س ت" 38 سنه - مقيم كفر طحا – دائرة المركز، مطلوب التنفيذ علية في قضية مخدرات، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى وكميه من نبات البانج المخدر تزن حوالى 1 كيلو جرام ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 26722 لسنة 2018م جنح مركز شبين القناطر، وأخطرت النيابة التحقيق.