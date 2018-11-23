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صور وفيديو .. السيسى يتفقد مشروع أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 02:29 م
صور وفيديو .. السيسى يتفقد مشروع أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم تطورات الأعمال فى مشروع أنفاق قناة السويس شمال الإسماعيلية، وكذلك المراحل الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما فيها مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح.
 
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
 
 

السيسى يتفقد مشروع أنفاق قناة السويس شمال الإسماعيلية (2)
 

السيسى يتفقد مشروع أنفاق قناة السويس شمال الإسماعيلية (3)
 

السيسى يتفقد مشروع أنفاق قناة السويس شمال الإسماعيلية (4)
 

السيسى يتفقد مشروع أنفاق قناة السويس شمال الإسماعيلية (5)
 

السيسى يتفقد مشروع أنفاق قناة السويس شمال الإسماعيلية (6)
 

 


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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

عمر الدليمي

مصر محظوظة بيك

ربنا يحفظك يا ريس والله انك امل الامة , قالوا عنك الكثير وحاربوك ولكن الله سوف ينصرك. يا اخواني المصريين حافظوا على بلدكم ورئيسكم, فهذا الرجل جوهرة لا تقدر بثمن. اخوكم من العراق

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

اللهم احفظ الرئيس عبدالفتاح السيسي

من اعماق قلبي ادعوا الله ان يحفظ الرئيس السيسي. الرئيس السيسي هو من انقذ مصر والعالم العربي من النفق المظلم، نصيحتي لاخواننا واهلنا في مصر ادعموا وحافظوا على الرئيس السيسي، من اعماق قلبي ادعوا الله ان يحفظ الرئيس السيسي ويحفظ شعب مصر وادعوا الله ان ينصر الجيش المصري على ابادة الارهابيبن جميعا

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