صور.. مديريات الأمن تشن حملات أمنية مكبرة على المحافظات

كتب محمود عبد الراضى- أحمد حسنى- دينا الحسينى

شنت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "القاهرة ، المنوفية ، أسوان ، الوادى الجديد ، البحيرة ، الغربية ، الأقصر ، الفيوم ، القليوبية ، أسيوط"، حملات أمنية وانضباطية، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأسفرت الحملات بمديرية أمن القاهرة، عن ضبط 829 مخالفة مرافق متنوعة، و 727 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم ضبط "62 قضية تموينية متنوعة، و713 مخالفة مرافق متنوعة، و23 مخالفة عدم توافر إشتراطات الأمن الصناعى، و316 مخالفة مرورية متنوعة، و7 قضايا (إتجار فى المخدرات وحيازة أسلحة بيضاء)، وتنفيذ 255 حكما قضائيا متنوعا، بمدرية أمن المنوفية.

وفى مديرية أمن أسوان، تم ضبط " 1بندقية آلية، 3 فرد خرطوش، و1 طلقات نارية، كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 200 جرام )، كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 120 جرام )، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت ( 1,5 كيلو جرام )، 1500 قرص مخدر، تنفيذ 707 حكم قضائى متنوع، و 26 قضية تموينية متنوعة، و181 مخالفة مرافق متنوعة، و564 مخالفة مرورية متنوعة .

كما تم ضبط، " فرد خرطوش ، و 10 طلقات خرطوش، و2 قضية إتجار فى المخدرات، ومراقب هارب، و20 قضية تموينية متنوعة، و20 قضية سرقة تيار كهربائى، و 2721 مخالفة مرافق متنوعة، و162 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ عدد 190 حكم قضائى متنوع، بمديرية أمن الوادى الجديد، وضبط "7 قطع أسلحة نارية، و13 قضية إتجار فى المخدرات، ضبط خلالها 100 جرام لمخدرة الأستروكس، 430 جرام لمخدر الحشيش، 209 جرامات لمخدر الهيروين، عدد 1500 قرص مخدر، وضبط متهم هارب مطلوب إحضاره فى إحدى القضايا، و ضبط 18 من العناصر الإجرامية الخطرة، و 60 قضية تموينية متنوعة، و844 مخالفة مرافق متنوعة، و35 مخالفة عدم توافر اشتراطات الأمن الصناعى، و1430 مخالفة مرورية متنوعة، و4218 حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن الأقصر، تم ضبط "بندقية رصاص محلية الصنع، 2 فرد خرطوش محلى الصنع عيار 16مم، 5 طلقات خرطوش ، و3 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، و 10 قضايا تموينية متنوعة، و90 مخالفة مرافق متنوعة، وتنفيذ 133 حكم قضائى متنوع، وضبط 164 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط "10 قطع سلاح نارى، و 4 قضايا إتجار فى المخدرات، وضبط متهمين هاربين مطلوب ضبطهما واحضارهما فى قضايا جنائيةن و2 قضية إحراز سلاح أبيض، وقضية مصنفات فنية، و 6 قضايا أحداث متنوعة، وتنفيذ 1033 حكم قضائى متنوع، و221 قضية تموينية متنوعة، و تنفيذ 409 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين، وتحرير 1071 مخالفة مرورية متنوع، بمديرية أمن الفيوم.

وفى مديرية أمن القليوبية، تم ضبط " 3 متهمين مطلوب التنفيذ عليهم فى 42 حكم قضائى صادر ضدهم، وضبط مصنع كائن بدائرة قسم شرطة العبور لإنتاج المكملات الغذائية وتعبئة الأعشاب والأدوية المغشوشة والمقلدة مستخدماً خامات منتهية الصلاحية ومواد كيماوية مجهولة المصدر، وضبط 4 طن لحوم ومصنعاتها منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، داخل ثلاجة خاصة بشركة صناعات وإدارة مطاعم كائنة بدائرة قسم شرطة العبور، ما تم ضبط " 3 قضايا تموينية متنوعة، و تحرير 51 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 6 أحكام قضائية متنوع"، وضبط 2 بندقية خرطوش، وتنفيذ 79 حكم قضائى متنوع، وتحرير 25 مخالفة مرورية متنوعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كافة الوقائع، وجارى إستمرار الحملات.



























