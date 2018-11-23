صور.. جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة بمستشفى بولاق الدكرور.. ويحيل أطباء للتحقيق

قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إحالة الأطباء المتغيبين بمستشفى بولاق الدكرور إلى النيابة الإدارية لتغيبهم عن العمل بدون تقديم إذن أو عذر قانونى مما قد يؤثر بالسلب على تقديم الرعاية الصحية للمرضى ورفع المعاناة عن كاهلهم .

وأشار المحافظ، إلى أن مستشفيات المحافظة تعانى من نقص عدد الأطباء فمن غير المقبول أن يتغيب عدد كبير من الأطباء داخل مستشفى فى الوقت الذى يتوافد عليها الآلاف من المرضى يومياً طلباً للعلاج، فضلاً عن تراجع مستوى النظافة وعدم وجود أمن داخلى .

وأكد انه لن يسمح باستمرار ذلك مستقبلا، مشددا على على ضرورة عدم مغادرة أى طبيب أو ممرض أو صيدلى أوو فنى للعمل قبل انتهاء المواعيد الرسمية المقررة له مع توفير نبوتجيات للعمل فى الفترات المسائية.

تصريحات المحافظ، جاءت أثناء مروره المفاجئ بمفردة داخل مستشفى بولاق الدكرور، حيث لاحظ راشد وجود عجز فى بعض التخصصات بالمستشفى فى ظل وجود إقبال كبير من المواطنين على العيادات الخارجية وأقسام الاستقبال والطوارئ والعظام .

وأكد المحافظ أنه تم تخصيص 2 مليون جنيه لتدعيم المبنى الأضافى ببولاق الدكرور تمهيداً لنقل بعض الأقسام إليه عقب تجهيزة من جانب وزارة الصحة

وأضاف ان هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصحة للعمل على تطوير المستشفى بشكل كامل للتخفيف عن كاهل المرضى من أهالى المنطقة المترددين على المستشفى.

عقب الجوله التى قام بها المحافظ داخل مستشفى بولاق الدكرور قام بتكليف الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة ورئيس فرع التأمين الصحى بالجيزة للوقوف على السلبيات التى رصدها داخل المستشفى ووضع جدول زمنى محدد لتلافيها.



محافظ الجيزة يتجول بمستشفى بولاق الدكرور







محافظ الجيزة يتجول بمستشفى بولاق الدكرور



