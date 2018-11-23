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صور.. تعليم كفر الشيخ يحارب الدروس الخصوصية بالقوافل التعليمية المجانية

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 09:19 م
صور.. تعليم كفر الشيخ يحارب الدروس الخصوصية بالقوافل التعليمية المجانية الطالبات
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تابعت الدكتورة بثينة كشك، كيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، القوافل التعليمية بعدد من مدارس الإدارات التعليمية التى أعلنت عن إنطلاقها مجاناً لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية، والتى شهدتها عدد من مدارس إدارة دسوق التعليمية، وبنقابة المعلمين بقلين وغيرهما من مدارس الإدارات التعليمية. 

وشهدت القوافل التعليمية المجانية توافد عدد كبير من الطلاب ،وخاصة الطالبات برغم هطول الأمطار وسوء الأحوال الجوية، التى تشهدها مدن وقرى المحافظة .

وأكدت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل الوزارة أن القوافل التعليمية شهدت اقبالاً كبيراً من الطلاب والطالبات الثانوية العامة، بمشاركة عدد من المعلمين المتبرعين بالمشاركة فيها، مشيرة إلى أنها منذ اعلانها عن تلك القوافل التعليمية بادر المعلمون المتميزون بالمشاركة فيها،للحد من الدروس الخصوصية ، وستكون تلك القوافل التعليمية أسبوعياً فى يوم الجمعة أو فى يومين "الجمعة والسبت" حسب الجدول المُعلن بالإدارات التعليمية . 

 

1- اقبال من الطالبات على القوافل التعليمية بكفر الشيخ
  اقبال من الطالبات على القوافل التعليمية بكفر الشيخ

 

2- جانب من الحضور
  جانب من الحضور

 

3- حرص الطالبات على الحضور
 حرص الطالبات على الحضور

 

4- جانب من الحرص على الحضور
  جانب من الحرص على الحضور

 


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