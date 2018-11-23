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صور.. تطهير 60 غرفة صرف وتوفير سيارات الكسح لمواجهة موجة الامطار بأشمون

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 03:04 م
صور.. تطهير 60 غرفة صرف وتوفير سيارات الكسح لمواجهة موجة الامطار بأشمون سيارات الكسح لمواجهة موجة الامطار بأشمون
المنوفية - محمود شاكر
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واصل الدكتور أحمد القزاز رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، مجهوداته للقضاء على تراكمات مياة الامطار خاصة بعد الموجة التى ضربت المدينة وعدد كبير من القرى .

ووجة القزاز جميع رؤساء الوحدات برفع درجة الطوارىء والاستعدادات القصوى من اجل المواجهه للأمطار للقضاء على اى تراكمات لتلك المياة وإعداد الادوات اللازمة للمواجهة.

من جانبه، ترأس مجدى رياض نائب رئيس المركز والمدينة وإدارة الأزمات والكوارث وتحسين البيئة للتعامل حملة مكبرة لمواجهة التراكمات من خلال خطة متكاملة واعتبار هذه الموجة بمثابة إختبار ومحاكاة حقيقية .

وأكد رياض أنه تم تشكيل أربع فرق تعمل بالتوازى في ثمان قطاعات كما تم شفط جميع تجمعات المياه من خلال 60غرفة صرف مياه الأمطار وسيارات كسح وشفط المياه، مشيرا إلى انه مازالت الأعمال مستمرة، ولم تتلقى غرفة العمليات أي بلاغات عن وقوع أى حوادث .

 تطهير 60 غرفة صرف وتوفير سيارات الكسح ل (1)

تطهير 60 غرفة صرف وتوفير سيارات الكسح
 

 

تطهير 60 غرفة صرف وتوفير سيارات الكسح ل (2)
تطهير 60 غرفة صرف وتوفير سيارات الكسح

 

 

 

تطهير 60 غرفة صرف وتوفير سيارات الكسح ل (3)
تطهير 60 غرفة صرف وتوفير سيارات الكسح

 

 

 

تطهير 60 غرفة صرف وتوفير سيارات الكسح ل (4)
تطهير 60 غرفة صرف وتوفير سيارات الكسح

 

 

 

تطهير 60 غرفة صرف وتوفير سيارات الكسح ل (5)
تطهير 60 غرفة صرف وتوفير سيارات الكسح

 

 

 

تطهير 60 غرفة صرف وتوفير سيارات الكسح ل (6)
تطهير 60 غرفة صرف وتوفير سيارات الكسح

 

 
 

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