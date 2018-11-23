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صور.. التعرى عبر الانستجرام حيلة فتيات إسرائيل لجمع "لايكات" العرب

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 02:48 م
صور.. التعرى عبر الانستجرام حيلة فتيات إسرائيل لجمع "لايكات" العرب فتاة إسرائيلية
كتب- هاشم الفخرانى
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نشرت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى تقريراً مصحوباً بمقاطع فيديو لفتيات إسرائيليات يتعرين على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام لجمع ليكات وتعليقات، وخاصة الشباب من الدول العربية.

فتاة اسرائيلية عبر الانستجرام
فتاة اسرائيلية عبر الانستجرام

 

وذكرت القناة فى تقريرها أن الفتيات اللاتى يتراوح أعمارهن ما بين 13 و18 عاماً يقمن ببث مقاطع فيديو وصور لهن وهن عاريات جزئياً أو تماماً أو استخدام تقنية "المباشر".

اسرائيل
اسرائيل

 

وقال أب شارك في التقرير، أخفى هويته، إن ابنته البالغة من العمر 13 عاما، قامت بالتعرى على إنستجرام لزيادة عدد المتابعين، وعلم ذلك بعد توجه قريبة عائلة إليه. فانضم إلى حساب ابنته ليكتشف أنها أقدمت على نشر صور وفيديوهات إباحية وتفاعلت مع رجال طلبوا منها إقامة علاقات جنسية ممنوعة.

فتيات إسرائيل
فتيات إسرائيل

 

وأوضح التقرير أنه فى حالات أخرى لفتيات أقدمن على خلع ملابسهن على شبكة التواصل مقابل زيادة عدد المتابعين، حيث كتبت فتاة إسرائيليىة لم تتجاوز عمرها  14 على حسابها أنها مستعدة لخلع قميصها مقابل انضمام 1000 شخص إلى حسابها، وأنها مستعدة لخلع حمالة الصدر مقابل انضمام 2000 متابع.


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