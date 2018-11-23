video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 23 نوفمبر 2018 09:41 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

صحفية تتهم كوافير شهير بحرق شعرها واستخدام مادة مجهولة.. ونيابة الدقى تحقق

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 08:09 م
صحفية تتهم كوافير شهير بحرق شعرها واستخدام مادة مجهولة.. ونيابة الدقى تحقق كوافير- أرشيفية
كتب عامر مصطفى
إضافة تعليق

حررت صحفية تعمل بإحدى الصحف القومية محضراً ضد كوافير شهير اتهمته فيه حرق شعرها، والتسبب بتلف فروة الرأس أثناء وجودها لعمل بروتين للشعر، فيما تم أحيل المحضر إلى نيابة الدقى التى باشرت التحقيق فى الواقعة.

واتهمت الصحفية هدى سعد، م ب نسر الشهير، كوافير شهير بمنطقة بالدقي بحرق شعرها، ما تسبب لها في تلف شديد في الشعر وحروق في فروة الرأس.

وبدأ مهاب الصياد، وكيل نيابة الدقى، التحقيق فى الواقعة، وتسلم تقرير الكشف الطبي الصادر من مستشفى   6 أكتوبر التابعة للتأمين الصحي، والذي أفاد بوجود تلف شديد وتساقط في الشعر، وحروق في فروة الرأس ناتجين عن استخدام مادة حارقة.

وقالت الصحفية، أمام النيابة، إنها طلبت من الكوافير، أن يقوم بعمل بروتين للشعر، لكنه حينما قام بذلك تسبب في حرق شعرها لاستخدامه مادة حارقة مجهولة المصدر، ما أدى إلى تساقط شعرها بشكل كامل بعد غسله.

وأضافت، أن المشكو في حقه عرض مبلغا ماليا للتصالح، ولكنها رفضت ذلك، وتمسكت في تحقيقات النيابة بحقها المدني والجنائي بالقضية التى حملت رقم 7285 جنح الدقي.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النشرة المرورية.. كثافات بشوارع القاهرة والجيزة بسب هطول الأمطار

المتهم بقتل خالته وزوجها: رفضوا اقراضى أموال لشراء المخدرات فتخلصت منهم

شاهد شيماء سيف ترقص فى عيد ميلاد آيتن عامر على نمبر وان.. فيديو

حرق شعر

كوافير شهير

محضر تحقيق

نيابة الدقى

مصفف شعر

قسم الدقى

اخبار الحوادث

اخبار مصر

اخبار الداخلية

اخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
غدا.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

غدا.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

الاهلي يحدد 3 شروط فى المدرب الجديد بعد إقالة كارتيرون.. تعرف عليها

الاهلي يحدد 3 شروط فى المدرب الجديد بعد إقالة كارتيرون.. تعرف عليها

جمعة دموية فى باكستان.. 58 قتيلا وعشرات المصابين فى 3 هجمات تهز البلاد.. انتحاريون يهاجمون قنصلية الصين.. انفجار خارج مدرسة دينية يودى بحياة 25 شخصا.. عبوة ناسفة تقتل 30 بسوق مزدحم.. وعمران خان يأمر بالتحقيق

جمعة دموية فى باكستان.. 58 قتيلا وعشرات المصابين فى 3 هجمات تهز البلاد.. انتحاريون يهاجمون قنصلية الصين.. انفجار خارج مدرسة دينية يودى بحياة 25 شخصا.. عبوة ناسفة تقتل 30 بسوق مزدحم.. وعمران خان يأمر بالتحقيق

الوفد البرلمانى العائد من بريطانيا يكشف لـ"اليوم السابع": قرار بريطانى بفتح باب السياحة لمصر قريباً.. جماعة الإخوان انزعجت من وجودنا بلندن.. طارق الخولى: كارت الإرهابية محروق ولم يركز عليه الجانب البريطانى

الوفد البرلمانى العائد من بريطانيا يكشف لـ"اليوم السابع": قرار بريطانى بفتح باب السياحة لمصر قريباً.. جماعة الإخوان انزعجت من وجودنا بلندن.. طارق الخولى: كارت الإرهابية محروق ولم يركز عليه الجانب البريطانى

قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين غدا 12 ساعة

قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين غدا 12 ساعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة