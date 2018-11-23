شيخ قرية الروضة: نشكر كل من رسم بسمة على وجوه الأهالى

وجه الشيخ حسين شريف، شيخ قرية الروضة، تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وللقوات المسلحة ذرع مصر والشرطة التى أقرت الأمان على ارض المحافظة، وشيخ الأزهر والوزراء المشاركين فى إحياء الذكرى الأولى لشهداء مسجد الروضة، حيث قال: "نشكر كل من رسم بسمة على اهالى الروضة الصابرة المحتسبة".

وشهدت قرية الروضة تنمية شاملة فى العديد من القطاعات التى نفذتها مؤسسات الدولة مع جمعيات المجتمع المدنى، حتى أصبحت ملحمة مصرية عظيمة تجسد تضافر جهود الجهات لمساندة أهالى وذوى شهداء حادث مسجد الروضة الإرهابى الذى وقع منذ عام.

وشملت خريطة التنمية التى شهدتها قرية الروضة حملة إعادة إعمار وبناء لـ 792 منزلاً شارك فيها جهاز التعمير ومشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف ومبادرة حديد المصريين لإعادة أعمار القرى الأكثر احتياجاً فى مصر والتى تضم حديد المصريين ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى وجمعية الأورمان.

كما تم إعادة تجديد شبكة الكهرباء وشبكة المياة بطول 12 كيلو متر، بالإضافة إلى توفير 4 آلاف زريعة سمك وفرتها الثروة السمكية لدعم 10 أحواض سمكية تم تجهيزها بالقرية.

وقامت وزارة الزراعة بزراعة 40 شجرة حول مسجد الروضة وتوزيع 16 خلية نحل على 4 أسر بالقرية و25 بطارية أرانب ، بالإضافة إلى الانتهاء من إصدار ألف ورقة ثبوتية ما بين قسائم زواج وبطاقة رقم قومى. وسيقوم الأزهر الشريف بتوفير 600 جهاز منزلى مابين غسالة وبوتاجاز وثلاجة.