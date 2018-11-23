شاهد.. سلخانات تعذيب قطر وسيلة "تميم" لإسكات صوت المعارضة

كتب محمد تهامى زكى

لا زال تنظيم الحمدين، يواصل انتهاكاته ضد المعارضين القطريين، فى ظل استمرار حملات المعارضة القطرية لفضح النظام القطرى، لينشر أمير قطر تميم بن حمد، سلخانات تعذيب فى السجون القطرية.

وفى هذا السياق أكد حساب "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن سجون قطر السرية تعد جحيم المعارضين فى العاصمة القطرية الدوحة.

سجون #قطر السرية.. جحيم المعارضين #تنظيم_الحمدين حول سجون #قطر إلى سلخانات لتعذيب المعارضين والعمال الأجانب ما دفع أصوات دولية للتحرك من أجل إدانة الإجرام القطري #قطريليكس#قطر_تمول_الإرهاب#الدوحة_المفضوحة#قطر_عراب_الفوضى#قطر_تنتهك_الإنسانية pic.twitter.com/0rKc5aUZMA

— قطريليكس QatariLeaks (@qatarileaks) ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨

وأضاف الحساب التابع للمعارضة القطرية، أن تنظيم الحمدين حول سجون قطر إلى سلخانات لتعذيب المعارضين والعمال الأجانب ما دفع أصوات دولية للتحرك من أجل إدانة الإجرام القطرى.